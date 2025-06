Divoká hádka po tenisovom zápase. Súperky si vymenili ostré slová, takmer došlo aj k potýčke - VIDEO

Po skončení 1. kola tenisového turnaja v nemeckom Bad Homburgu došlo k napätej situácii pri podávaní rúk pri sieti. Do konfliktu sa dostali Grékyňa Maria Sakkariová a Kazaška Julia Putincevová.

Zvíťazila prvá menovaná 2:0 na sety, hoci šlo o vyrovnaný duel trvajúci takmer dve a pol hodiny.

Keď jej súperka došla k sieti, ledabolo jej podala ruku, čo ju rozčúlilo. „Keď si s niekým podáš ruku, pozri sa mu do očí,“ povedala Sakkariová Putincevovej.

Dlhá hádka

Putincevová reagovala ironickým úklonom a vetou: „Som len človek, pozri sa na seba.“ To ešte viac nahnevalo Grékyňu: „Správaj sa ako človek.“

Ich slovné výmeny pokračovali pred aj po podaní rúk rozhodcovi. Sakkariová sa niekoľkokrát vrátila k lavičke svojej súperky a hádali sa aj naďalej.

„Nikto ťa nemá rád,“ utrúsila Kazaške aktuálna 85. hráčka sveta. Keď sa ozvalo bučanie divákov, ešte párkrát si vymenili nie práve pozitívne vety.

Tam to končí

Na pozápasovom rozhovore priamo na kurte sa na to Sakkariovej opýtal aj redaktor. Situáciu chcel odľahčiť, preto ho zaujímalo, či ju jej súperka pozvala na večeru.

„Nemyslím si, že ma niekedy v živote pozve na večeru, ale je mi to jedno. Mám dobrých priateľov a pôjdem na večeru s nimi. Nechajme to tak – mám k nej rešpekt ako k hráčke, ale tým to končí,“ doplnila Grékyňa.

V ďalšom kole sa stretne s Ruskou Jekaterinou Alexandrovovou.