Displeje zo spálne preč. Obrazovky sú najväčší nepriateľ spánku

Ľudia si pred spaním pomáhajú najmä gumíkmi, tabletami a sprejmi s obsahom CBD a meletonínu, ale aj čajmi s medovkou. Vďaka nespavosti trpí psychika, vzťahy aj zdravie. Zatiaľ čo bylinky či melatonín pomôžu, najväčšiu silu má podľa farmaceuta Mgr. Ondřeja Pleskota z MojaLekáreň.sk zmena rutiny. Spánok je nepostrádateľnou súčasťou života, napriek tomu ho podceňujeme. Čo robiť, keď sa noc čo noc prehadzujete bez odpočinku, radí odborník z MojaLekáreň.sk v rozhovore, a viac v podcaste z podcastovej série Aby ste sa cítili dobre s názvom Spánok – čo (ne)robiť, keď hlava nespí a telo nestíha.
Ľudia, ktorí dobre spia, sú podľa prieskumov až dvakrát častejšie spokojní so životom než tí, ktorí spánok podceňujú. Prečo má spánok taký zásadný vplyv na našu psychiku a pohodu?
Spánok je čas, keď sa telo aj psychika regenerujú. Počas spánku sa hoja drobné poranenia, obnovuje sa metabolizmus a mozog triedi informácie – dochádza doslova k nočnej očiste. Ak sa o spánok nestaráme, je to, ako keby sme telu odopreli reštart.
V online poradni MojaLekáreň.sk pomáhate ľuďom s problémami so spánkom. Čo radíte ako prvý krok?
Vyvetrať spálňu, kvalitný matrac a zásadné stop displejom. Svetlo z obrazoviek zastavuje tvorbu melatonínu (hormónu spánku). Telo si myslí, že je deň, a odmieta prepnúť do odpočinku. Keď to nestačí, pridávame pravidelný čas zaspávania, viac pohybu a ľahšiu večeru. Skvelý trik je aj sprcha – zmení teplotu tela a pomôže prepnúť do nočného režimu.
Mnohí však siahnu rovno po tabletkách. Má to zmysel?
Len keď režimové opatrenia nestačia. Najlepšie funguje horčík vo forme bisglycinátu a melatonín. Obe sú telu vlastné látky – horčík pomáha s upokojením, melatonín nastavuje cirkadiánny rytmus. Ale bez zmeny návykov samotné doplnky nepomôžu.
Existuje aj čisto prírodná cesta?
Máme dobré skúsenosti s bylinkami – medovka, valeriána, chmeľ alebo mučenka. Fungujú jemnejšie a často sa osvedčujú u žien, ktoré mávajú citlivejší hormonálny cyklus. Odporúčame vyberať podľa konkrétnej potreby a ideálne konzultovať, ktoré bylinky sú vhodné – nie je to univerzálne.
Platí podľa vás tvrdenie, že muži lepšie než ženy?
Ženy často nesú hlavnú zodpovednosť za domácnosť, vstávajú k deťom a večer ešte riešia „tretiu zmenu“. K tomu sa pridávajú hormonálne výkyvy. Muži majú navyše viac svalov, ktoré slúžia ako zásobáreň energie pre mozog počas noci. Naopak nadváha spánok zhoršuje – tukové tkanivo totiž ovplyvňuje hormóny a narúša kvalitu spánku. Takže áno, platí, nedá sa ale paušalizovať.
Aká je vaša prvá rada ženám, ktoré chcú spať lepšie, aby sa cítili dobre?
Začnite odstránením displejov zo spálne, vrátane televízie. Je to možno maličkosť, ale má obrovský dopad. A potom si začnite spánok vážiť – nie je poslednou položkou dňa, ale kľúčovým rituálom. Spánok sa nezačína v momente, keď si ľahnete. Začína sa už večer tým, ako zakončíte deň. Doprajte si večerný pokoj, bez hluku a svetiel, a sledujte, čo to urobí s vaším ránom. Odmenou vám bude energia, pokoj a lepšia nálada.
