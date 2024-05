Disciplinárny proces so sudcom Klimentom pre incident na parkovisku sa oddialil, nový termín je vytýčený v júni

Najvyšší správny súd SR zrušil termín disciplinárneho pojednávania vo veci sudcu najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta vo veci incidentu na parkovisku vytýčený na utorok 4. júna. Ako súd informoval na svojej internetovej stránke, jedna z prísediacich v päťčlennom disciplinárnom senáte bola totiž vylúčená z rozhodovania vo veci, pričom ju v senáte nahradila iná.

„Vzhľadom na uvedenú zmenu v zložení disciplinárneho senátu a krátkosť času pred pôvodne určeným termínom ústneho pojednávania bolo nevyhnutné pristúpiť k jeho zrušeniu,“ uviedol súd s tým, že nový termín ústneho pojednávania bude účastníkom konania písomne oznámený a rovnako bude zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle súdu.

Sudcovská rada Najvyššieho súdu (NS) SR ešte v novembri minulého roku prijala uznesenie, že spoločne s predsedom NS SR Jánom Šikutom podajú spoločný návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi Jurajovi Klimentovi. Dôvodom je incident na parkovisku Kancelárie Najvyššieho súdu SR na Panónskej ulici v Bratislave.

Sudcovia NS SR Juraj Kliment a Peter Paluda sa podľa medializovaných informácii dostali do konfliktu 17. októbra 2023. Podľa kamerového záznamu Juraj Kliment zastavil so svojím autom pred autom Petra Paludu. Paluda následne Klimentovi nacúval do auta. Obaja potom vystúpili z áut a Juraj Kliment chytil Petra Paludu za golier.

Kliment je dlhodobo terčom kritiky predsedu vlády Roberta Fica a viacerých stíhaných osôb v medializovaných trestných kauzách. Fico v tejto súvislosti požaduje, aby ho zbavili funkcie sudcu. Dôvodom majú byť podľa neho arbitrárne, teda svojvoľné rozhodnutia, alebo to, že Kliment rozhodoval ako nezákonný sudca. Podľa šéfa najvyššieho súdu, jeho sudcovskej rady alebo opozičných politikov sú Ficove vyjadrenia zasahovaním do nezávislosti súdnej moci.