Šimon Nemec má v NHL nového trénera, Devils po Ruffovi dočasne povedie Green

Lindyho Ruffa v pondelok odvolali z postu hlavného trénera hokejovej organizácie New Jersey Devils. Mužstvo slovenského obrancu Šimona Nemca do konca tohto súťažného ročníka dočasne povedie Travis Green.

Debut absolvuje v utorkovom domácom zápase proti Floride. Informoval o tom oficiálny web NHL. Green bol súčasťou trénerského štábu Devils už od leta minulého roku, prioritne mal na starosti útočníkov a zlepšenie presilových hier.

Predtým bol známy najmä ako hlavný tréner Vancouveru (2017 – 2021).

Devils púšťajú body najmä doma

Devils dosiahli v doterajších 61 zápasoch sezóny NHL bilanciu 30 víťazstiev – 31 prehier a v tabuľke Východnej konferencie im 8 bodov chýba na pozíciu s voľnou kartou do play-off, ktoré patria Detroitu a Tampe Bay.

Najmä v domácom prostredí New Jersey príliš často púšťa body, z 31 zápasov má len 14 víťazstiev a percentuálnu úspešnosť 48,4, čo je až 26. miesto v NHL.

„Preberám plnú zodpovednosť za to, že mužstvo prehráva. Hráči chcú víťaziť, ale tých prehier bolo priveľa najmä v domácom prostredí. Mrzí ma to aj kvôli našim skvelým fanúšikom. Sú vášniví a chcú vidieť víťazstvá,“ povedal Lindy Ruff po nedávnej domácej prehre s Tampou Bay 1:4.

Extrémne náročné rozhodnutie

Počas štyroch sezón s tímom New Jersey 64-ročný Ruff dosiahol bilanciu 128 víťazstiev – 125 prehier a 28 prehier v extračase. Vlani mužstvo priviedol do play-off prvýkrát po piatich rokoch a postúpil s ním do 2. kola Východnej konferencie. To sa stalo v tíme Devils prvýkrát po 11 rokoch.

Mužstvo pod jeho vedením v základnej časti nazbieralo 112 bodov a dosiahlo 52 víťazstiev, čo boli pre tento klub historické maximá. V tejto sezóne sa však skúsenému koučovi nepodarilo nadviazať na skvelé víťazné čísla z vlaňajška.

„Chceme, aby sa z našej organizácie stal trvalý účastník play-off, ale momentálne nespĺňame úroveň postupových ambícií. Preto som musel urobiť toto rozhodnutie. Bolo to extrémne náročné, lebo s Lindym Ruffom nás spája kamarátsky vzťah. Je to úžasný človek a mal veľký podiel na napredovaní našich mladých hráčov,“ uviedol generálny manažér New Jersey Tom Fitzgerald.

Nemec je trvalou súčasťou defenzívy

Jedným z mladíkov, ktorým dal Ruff v tejto sezóne šancu zapracovať sa do tímu, bol aj slovenský obranca Šimon Nemec. Dvojka draftu spred dvoch rokov sa presunula z AHL do NHL začiatkom decembra. Odvtedy odohrala všetkých 40 zápasov so ziskom 16 bodov (2+14) a väčšinou s poriadnou porciou minút.

Pod vedením Ruffa sa Nemec stal trvalou súčasťou defenzívy New Jersey. Napriek tomu mužstvu chýba väčšia konzistentnosť v defenzíve a tiež stabilnejšie výkony brankárov. Tím je na predposlednom 31. mieste v NHL v štatistike úspešnosti zásahov brankárov s 88,2%.