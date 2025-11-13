Detská fantázia ožíva: Do kín mieri dobrodružná snímka Sketch

Tento titul zároveň predstavuje začiatok spolupráce so štúdiom Angel Studios, ktorého exkluzívnym distribučným partnerom pre Slovensko a Česko sa stáva spoločnosť Continental film.
Včera sa konala slávnostná premiéra nového filmu Sketch, kde si deti mohli nakresliť vlastnú príšerku, presne tak, ako to robí hlavná hrdinka Amber vo filme. Atmosféra bola farieb a nadšenia. Film si okamžite získal srdcia všetkých. Dnes sa táto výnimočná snímka dostáva do kín.
Spoločnosť Continental film nadviazala prestížne partnerstvo s americkým štúdiom Angel Studios. Prvým titulom tejto spolupráce je práve Sketch. Dobrodružný rodinný film, ktorý si na prestížnom portáli Rotten Tomatoes vyslúžil výnimočné hodnotenie 95 %. Film prináša sviežu vizuálnu snímku, humor aj hlboké emócie a temné dobrodružstvo.
Keď kresby ožijú
Hlavná hrdinka Amber Wyatt (Bianca Belle) sa po smrti mamy uzatvára do svojho sveta strachu a úzkostí. Namiesto toho, aby sa nechala pohltiť smútkom, všetko si zapisuje do denníka a kreslí. Keď jej brat Jack (Kue Lawrence) náhodou zhodí denník do tajomného rybníka, Amberine kresby ožijú. Tak sa po ich meste začnú preháňať ligotavé príšerky, pavúkovité stvorenia či mačky s chápadlami. Nie všetky sú však zlé a niektoré dokonca pomáhajú.
Film kombinuje hrané scény s CGI animáciou, ktorá verne zachytáva silu detskej predstavivosti. A to bláznivú, farebnú, ale aj temnú…
Seth Worley, scenárista a režisér, hovorí, že film je určený aj pre rodičov. „Chceli sme urobiť film, ktorý rodičia nielen tolerujú, keď ich deti ťahajú do kina, ale ktorý im dá istotu, ako poskytnúť deťom bezpečný priestor na spracovanie ťažkých emócií. Nebáť sa ich, nechať ich kresliť, vyrozprávať alebo inak spracovať to, čo cítia.“ Worleyho inšpirovala aj osobná skúsenosť so sestrou, keď ako dieťa nakreslila učiteľa dostávajúceho šípy. Namiesto trestu jej poradca vysvetlil, že kreslenie je zdravý spôsob, ako vyrovnať hnev. Film tak funguje nielen ako dobrodružstvo plné vizuálnych nápadov, ale aj ako citlivá lekcia o smútku, hneve a rodinných vzťahoch a je ideálny pre tínedžerov aj dospelých.
Vzťah otca a detí
V hlavnej úlohe sa objaví herec a držiteľ sošiek Emmy Tony Hale, ktorý je známy svojou schopnosťou stvárniť emocionálne napätie na plátne. Vo filme Sketch hrá otca, ktorý sa snaží udržať rodinu pohromade po smrti manželky. Podľa jeho slov je táto postava hlboko zakorenená v jeho vlastných skúsenostiach s rodičovstvom, stratou a vierou. „Po strate manželky sa Haleho postava ocitá v stave, keď svoje emócie zatvára do „komôrky“ a snaží sa len pokračovať ďalej. Keď však jeho dcéra začne kresliť, spočiatku ho to znepokojuje, no nakoniec si uvedomí, že musí svojim deťom dať priestor cítiť a spracovať svoje pocity, pretože práve tak sa rodina dokáže vyrovnať so stratou a ísť ďalej,“ vysvetľuje Hale chovanie svojej postavy a dodáva: „Myslím si, že práve v ťažkých časoch sa formujeme a prechádzame skúškami. Nie je to jednoduché, ale práve tam prichádza rast.“ Okrem skvelých hereckých výkonov, strhujúceho príbehu a vizualizácie skvele dopĺňa film aj hudba. O tú sa postaral spevák, skladateľ a multiinštrumentalista nominovaný na Grammy Cody Fry. „Ako moja prvá filmová hudba som si nemohol priať lepší projekt. Srdce tohto filmu je nádherné a možnosť prispieť hudbou k rozprávaniu príbehu bola obrovská radosť,“ povedal Fry.
Sketch je prvou snímkou v slovenských kinách od známeho štúdia Angel Studio. V rámci partnerstva Continental film s Angel Studios však onedlho uvedieme aj veľkolepý animovaný film Kráľ kráľov, ktorý rozpráva silný príbeh o živote Ježiša Krista. Na pôvodnom dabingu sa podieľali herecké hviezdy Oscar Isaac ako hlas Ježiša, ale aj Pierce Brosnan, Uma Thurman alebo Ben Kingsley. Príbeh o Ježišovi Kristovi uvedie Continental film už o pár týždňov počas vianočných sviatkov. „Distribúcia titulov Angel Studios predstavuje výrazné obohatenie nášho portfólia. Tieto filmy oslovujú diváka nielen emóciami, ale aj hodnotovým presahom,“
Uvádza Marta Martinská, vedúca filmovej distribúcie pre Slovensko a Českú republiku v Continental film.
Novinka Sketch tak otvára novú kapitolu partnerstva. Diváci sa môžu tešiť na originálny, vtipný a dojímavý film, ktorý ukazuje, že aj tie najtemnejšie emócie sa dajú spracovať kreatívne a bezpečne. Je to rodinné dobrodružstvo s hlbokým posolstvom. Do slovenských kín vstupuje už dnes, 13. novembra.
Informačný servis