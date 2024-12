Detroitu Red Wings sa nedarí a pristúpil k radikálnemu kroku. Odniesol si to tréner Lalonde?

Klub Detroit Red Wings zo zámorskej hokejovej NHL sa rozhodol ukončiť spoluprácu s trénerom Derekom Lalondeom. Päťdesiatdvaročný odborník viedol „červené krídla“ od leta 2022 a skončil v jeho tretej sezóne, nahradil ho Todd McLellan.

Definitíva o odchode Lalonda padla po šnúre troch prehier, Red Wings pritom z ostatných dvanástich duelov dosiahli len tri víťazstvá. V aktuálne sezóne hokejisti Detroitu absolvovali už 34 stretnutí a z nich vyťažili len 13 triumfov.

V celej Východnej konferencii je aktuálne len jeden horší, „červené krídla“ nazbierali len o dva body viac ako Buffalo Sabres.

Lalonde v minulosti pôsobil v Tampe Bay Lightning ako asistent trénera a bol tam dvakrát pri zisku Stanleyho pohára. Generálny manažér Steve Yzerman, ktorý prišiel do Detroitu v roku 2019, angažoval amerického kouča v roku 2022 s ambíciou dostať tím späť do play-off.

Ani on však nezastavil mizériu. S Red Wings sa nedostal do play-off a teraz hrozí, že klub nepostúpi do vyraďovacej časti deviatykrát bez prerušenia.

Spolu s Lalondeom skončil aj Bob Boughner, pričom do trénerského štábu McLellana pribudol ako asistent Trent Yawney. McLellan podpísal viacročný kontrakt, v minulosti pôsobil v organizácii Red Wings ako asistent v rokoch 2005 až 2008.

Ako hlavný kormidelník potom pracoval pre San Jose Sharks, Edmonton Oilers a Los Angeles Kings.

V NHL ide už o štvrtú výmenu kouča v tejto sezóne po Bostone Bruins, St. Louis Blues a Chicagu Blackhawks.