Desaťtisíce Izraelčanov protestovali proti plánu vlády na zmeny v súdnictve, Netanjahu viní opozíciu z podnecovania anarchie

Desaťtisíce Izraelčanov v pondelok protestovali pred budovou parlamentu proti plánu vlády na zmenu súdneho systému. Najväčší protest pred Knesetom za niekoľko rokov sa uskutočnil v deň, keď vláda s plánom formálne začala a schválil ho parlamentný výbor.

Stalo sa tak aj napriek tomu, že prezident vyzval premiéra Benjamina Netanjahua a jeho spojencov, aby so zmenami počkali.

Búrlivé hlasovanie

Demonštranti prišli z celej krajiny a podľa organizátorov ich bolo viac ako 100-tisíc. Davu sa prihovorili Arabi, ženy, LGBTQ aktivisti či opoziční lídri. Polícia podľa izraelských médií odhaduje, že účasť bola okolo 90-tisíc ľudí. Demonštrácie sa konali aj v iných mestách.

Samotné hlasovanie v parlamente bolo búrlivé a opoziční poslanci predtým hlasne protestovali proti navrhovanej reforme. Hlasovanie napokon skončilo v pomere 9 za a 7 proti návrhom.

Nie je zatiaľ jasné, kedy bude o legislatíve diskutovať celý parlament, v ktorom majú väčšinu Netanjahu a jeho náboženskí a ultranacionalistickí spojenci.

Bývalý minister obrany Benny Ganc na tlačovej konferencii v Knesete vyhlásil, že lídri opozičných strán sú zjednotení a sú proti „cielenej vražde demokracie“.

Možný kompromis

Netanjahu ku koncu demonštrácií zverejnil video, v ktorom obvinil politických oponentov z podnecovania a „úmyselného zaťahovania krajiny do anarchie“.

Zároveň naznačil možnosť kompromisu, keďže podľa jeho slov „väčšina občanov Izraela nechce anarchiu. Chcú vecný dialóg a nakoniec chcú jednotu“.

Proti navrhovaným zmenám v izraelskom súdnictve sa protesty konajú už niekoľko týždňov. Vládny plán si vyslúžil aj kritiku od vplyvných podnikateľov a bývalých príslušníkov armády a dokonca viedol k tomu, že americký prezident Joe Biden vyjadril nad situáciou obavy.

Príliš veľká moc súdov

Vláda tvrdí, že zmeny sú potrebné na kontrolu súdnictva, ktoré má príliš veľkú moc. Podľa kritikov plán prevráti izraelský systém bŕzd a protiváh a podkope demokratické inštitúcie v krajine. Netanjahu, ktorého súdia pre korupciu, má tiež podľa nich konflikt záujmov.

Legislatíva schválená v pondelok by dala Netanjahuovej parlamentnej väčšine právomoc na menovanie sudcov, čo by mohlo podľa kritikov viesť k zamietnutiu jeho procesu. Druhá zmena by odňala najvyššiemu súdu právomoc skúmať zákonnosť hlavných právnych predpisov.

Vládna koalícia zároveň plánuje ďalší zákon, ktorý by dal parlamentu právomoc zvrátiť rozhodnutia najvyššieho súdu.