Spartak zvýšil kvalitu na ofenzívnych postoch. Do Trnavy prichádza hneď dvojica posíl

Aktuálny líder slovenskej najvyššej futbalovej súťaže FC Spartak Trnava bol v závere prestupového obdobia aktívny na hráčskom trhu, keď do svojho kádra získal dve ofenzívne posily. Do červeno-čierneho dresu sa vracia nigérijský útočník Abdulrahman Taiwo, novou tvárou v tíme je gruzínsky stredopoliar Luka Khorkheli. O oboch akvizíciách informovali Trnavčania na sociálnej sieti Facebook.
Na Slovensku overený zakončovateľ
Taiwo prichádza do Spartaka na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup z lotyšského klubu FC Riga. Dvadsaťšesťročný útočník už v Trnave pôsobil v sezóne 2022/2023, keď v slovenskej lige zaznamenal 14 gólov v 21 zápasoch a ďalších päť presných zásahov pridal v Slovenskom pohári. Pod Tatrami si obliekal aj dresy Nitry, Dunajskej Stredy a Michaloviec.
Gruzínska stopa
Druhou posilou Spartaka je 25-ročný ofenzívny záložník Luka Khorkheli, ktorý podpísal s klubom trojročnú zmluvu. Doposiaľ pôsobil výlučne v domácej gruzínskej lige, naposledy v tíme Samgurali. Podľa špecializovaného webu Transfermarkt je jeho aktuálna trhová hodnota približne na úrovni 300-tisíc eur.