Spartak zvýšil kvalitu na ofenzívnych postoch. Do Trnavy prichádza hneď dvojica posíl

„Bili andeli“ sú aktuálnym lídrom slovenskej najvyššej súťaže Niké ligy.
Futbal Trnava - Bratislava
Zľava: Abdulrahman Taiwo z FC Spartak Trnava a Leo Myenty Janna Abena z ŠK Slovan Bratislava počas futbalového zápasu 11. kola základnej časti Fortuna ligy 2022/2023 medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava. Foto: SITA/Martin Havran
Aktuálny líder slovenskej najvyššej futbalovej súťaže FC Spartak Trnava bol v závere prestupového obdobia aktívny na hráčskom trhu, keď do svojho kádra získal dve ofenzívne posily. Do červeno-čierneho dresu sa vracia nigérijský útočník Abdulrahman Taiwo, novou tvárou v tíme je gruzínsky stredopoliar Luka Khorkheli. O oboch akvizíciách informovali Trnavčania na sociálnej sieti Facebook.

Na Slovensku overený zakončovateľ

Taiwo prichádza do Spartaka na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup z lotyšského klubu FC Riga. Dvadsaťšesťročný útočník už v Trnave pôsobil v sezóne 2022/2023, keď v slovenskej lige zaznamenal 14 gólov v 21 zápasoch a ďalších päť presných zásahov pridal v Slovenskom pohári. Pod Tatrami si obliekal aj dresy Nitry, Dunajskej Stredy a Michaloviec.

Gruzínska stopa

Druhou posilou Spartaka je 25-ročný ofenzívny záložník Luka Khorkheli, ktorý podpísal s klubom trojročnú zmluvu. Doposiaľ pôsobil výlučne v domácej gruzínskej lige, naposledy v tíme Samgurali. Podľa špecializovaného webu Transfermarkt je jeho aktuálna trhová hodnota približne na úrovni 300-tisíc eur.

