Deň voľna sa nám zíde, vraví obranca Fehérváry

Podľa obrancu slovenskej hokejovej reprezentácie Martina Fehérváryho sa tímu spod Tatier bude deň voľna pred štvrťfinále olympijského turnaja v Miláne mimoriadne hodiť. Slováci prenikli priamo do štvrťfinále z 1. miesta v B-skupine, a to vďaka kombinácii fínskeho víťazstva nad Talianskom (11:0) a prehry so Švédskom 3:5.
Slovenský tím na 1. miesto v najhoršom prípade potreboval neprehrať so Švédskom o viac ako dva góly a zároveň fínsky triumf za tri body. Na začiatku 60. minúty prehrávali Slováci 2:5, ale 39 sekúnd pred koncom znížili na 3:5 zásluhou Dalibora Dvorského.
Optimistická prehra so Švédskom. Išli sme do toho až do samého záveru, tešil sa obranca Gernát - FOTO
„Vedeli sme, čo musíme urobiť, a strelili sme ten posledný gól. Preto sme naozaj, naozaj nadšení. Ten deň voľna navyše si myslím, že si každý užije,“ povedal Fehérváry podľa oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Slovensko tak obsadilo prvé miesto v skupine a priamo postúpilo do štvrťfinále. Spomedzi dvanástich účastníkov turnaja si istotu štvrťfinále zabezpečia traja víťazi skupín a najlepší tím z druhého miesta. Zvyšnú osmičku mužstiev čaká osemfinále.