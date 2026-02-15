Deň voľna sa nám zíde, vraví obranca Fehérváry

Slovensko obsadilo prvé miesto v skupine a priamo postúpilo do štvrťfinále.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Slovenský obranca Martin Fehérváry v súboji so švédskym útočníkom Filipom Forsbergom počas zápasu základnej B-skupiny na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 14. február 2026. Foto: SITA/AP
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

Podľa obrancu slovenskej hokejovej reprezentácie Martina Fehérváryho sa tímu spod Tatier bude deň voľna pred štvrťfinále olympijského turnaja v Miláne mimoriadne hodiť. Slováci prenikli priamo do štvrťfinále z 1. miesta v B-skupine, a to vďaka kombinácii fínskeho víťazstva nad Talianskom (11:0) a prehry so Švédskom 3:5.

Slovenský tím na 1. miesto v najhoršom prípade potreboval neprehrať so Švédskom o viac ako dva góly a zároveň fínsky triumf za tri body. Na začiatku 60. minúty prehrávali Slováci 2:5, ale 39 sekúnd pred koncom znížili na 3:5 zásluhou Dalibora Dvorského.

„Vedeli sme, čo musíme urobiť, a strelili sme ten posledný gól. Preto sme naozaj, naozaj nadšení. Ten deň voľna navyše si myslím, že si každý užije,“ povedal Fehérváry podľa oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Slovensko tak obsadilo prvé miesto v skupine a priamo postúpilo do štvrťfinále. Spomedzi dvanástich účastníkov turnaja si istotu štvrťfinále zabezpečia traja víťazi skupín a najlepší tím z druhého miesta. Zvyšnú osmičku mužstiev čaká osemfinále.

Viac k osobe: Martin Fehérváry
Okruhy tém: Slovenská hokejová reprezentácia Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk