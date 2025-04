Deň otvorených dverí v projekte Agáty s výnimočnými zľavami

Už tento víkend prehliadka bytov a domov v jedinečnom projekte s bazénom. Ako na dovolenke. Také bude bývanie v Agátoch.

Rezidenčný projekt Agáty od developera CRESCO REAL ESTATE vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 25. apríla od 13:00 do 17:00 a v sobotu 26. apríla od 9:00 do 17:00. Počas tohto víkendu si môžete prísť pozrieť vzorový byt aj vzorový dom, spoločenskú miestnosť a prejsť sa celým areálom projektu. Agáty zatiaľ nie sú prístupné verejnosti, keďže sú v kolaudačnom procese. Využite preto možnosť nahliadnuť za brány tohto projektu a spoznať ho celý. A pritom využiť zľavy až do výšky 60 000 €, podľa veľkosti a dispozície bytu. Zľavy platia na všetky byty a apartmány v ponuke.

Foto: CRESCO REAL ESTATE

Bez registrácie. Stačí prísť

Na návštevu Agátov nie je potrebná registrácia, no upozorňujeme, že z dôvodu prebiehajúcej kolaudácie nie je možný vstup do projektu pre deti.

Agáty – pokojné bývanie s atmosférou dovolenky

Projekt Agáty prináša unikátnu kombináciu súkromia, prírody a mestského komfortu. Nachádza sa v tichej časti bratislavskej Dúbravky, v bezprostrednom kontakte s lesom a rekreačnými zónami. Devínska Kobyla, Malé Karpaty a dostupné cyklotrasy až do Rakúska robia z lokality výnimočné miesto pre aktívny oddych a rodinný život. Navyše s komunitným bazénom pre rezidentov.

Foto: CRESCO REAL ESTATE

Projekt tvorí 121 bytov a apartmánov a 29 domov so záhradou. K dispozícii sú:

1- až 4-izbové byty a apartmány, každý s loggiou alebo priestrannou terasou.

Domy so záhradami, ktoré disponujú dvojgarážou, alebo vonkajšími parkovacími miestami.

K bytom a apartmánom je možnosť zakúpiť si parkovacie miesta, z ktorých väčšina je v podzemnej garáži, čím sa minimalizuje počet áut na ulici.

Foto: CRESCO REAL ESTATE

Komunitný bazén, fitness aj priestory na oslavy

Agáty ponúkajú nadštandardné podmienky na život, ktoré v bratislavských novostavbách nie sú bežné. Za architektonickým návrhom Agátov stoja renomované slovenské ateliéry Martin Vojta Architekti a COMPASS Architekti. Ich cieľom bolo vytvoriť projekt, ktorý prirodzene zapadá do prostredia pri lese, ponúka funkčné a svetlé dispozície a zároveň podporuje komunitný život obyvateľov. Výsledkom je bývanie s dôrazom na praktickosť, nadčasový dizajn a harmonické prepojenie interiéru s exteriérom.

Súčasťou projektu je:

komunitný exteriérový bazén,

fitness miestnosť,

priestranné spoločenské priestory vhodné napríklad na rodinné oslavy,

vnútroblokové zóny pre všetky vekové kategórie,

nová zastávka MHD priamo pred projektom, na ktorej už premáva linka autobusu.

Obyvatelia Agátov si tak môžu užívať dovolenkovú atmosféru po celý rok, len pár minút od centra Bratislavy.

Foto: CRESCO REAL ESTATE

Dostupnosť, akú len tak nenájdete

Agáty sa nachádzajú v susedstve nákupného centra, s dostupnou kompletnou občianskou vybavenosťou. Priamo pred projektom je nová zastávka MHD, ktorú vybudoval developer. V budúcnosti sa očakáva aj predĺženie električkovej trate a výstavba TIOP Lamačská brána, vďaka čomu bude doprava do centra Bratislavy či iných častí mesta ešte pohodlnejšia.

Dopravné napojenie na mestské komunikácie aj diaľnicu D2 je bezproblémové. Výhodou je aj cyklistická infraštruktúra, ktorá spája lokalitu s Devínom, Malými Karpatmi či dokonca s Rakúskom.

Foto: CRESCO REAL ESTATE

Čo vás čaká počas Dní otvorených dverí

Prehliadka dokončeného vzorového bytu a domu.

Možnosť prejsť sa areálom projektu a vidieť aj iné dokončené byty a domy, bazén, spoločenskú miestnosť.

Zľavy až do 60 000 € na všetky byty a apartmány.

Osobný prístup predajcov, ktorí vám radi zodpovedajú všetky otázky.

Foto: CRESCO REAL ESTATE

Ak hľadáte bývanie, ktoré ponúka komfort mesta, pokoj prírody a kvalitné architektonické riešenia, príďte si osobne pozrieť Agáty. Je to príležitosť, ktorá sa v Bratislave objavuje len zriedka.

Viac na: www.agaty.sk

