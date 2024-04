Deň narcisov už po piatykrát v dm

Pripnutie žltého narcisu na hruď vyjadruje spolupatričnosť, podporu a vnáša do života nádej. Deje sa tak počas Dňa narcisov, jedinečnej verejnoprospešnej zbierky Ligy proti rakovine, ktorá na Slovensku odštartovala po prvýkrát v roku 1996. Už niekoľko rokov túto unikátnu zbierku podporuje aj dm a inak to nie je ani tento rok. Jej zákazníci sa tak do zbierky môžu opäť zapojiť vo všetkých jej predajniach a v termíne od 18. do 20. apríla do nej prispieť prostredníctvom ľubovoľného príspevku do pokladničky, ktorú nájdu v každej predajni. Navyše sa dm rozhodla aj tento rok podporiť realizáciu overených a užitočných projektov Ligy proti rakovine, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, sumou 20 000 eur.

„Sme veľmi radi, že narcis ako symbol spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou je opäť na pár dní aj našou súčasťou a môžeme tak už piaty raz podporiť činnosť Ligy proti rakovine, a to tak materiálnou pomocou pre dobrovoľníkov, ako aj internou zbierkou medzi našimi spolupracovníkmi, zbierkou v našich predajniach a opäť aj finančnou podporou,“ povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.

Na Slovensku trpí onkologickým ochorením čoraz viac ľudí. Aj v tomto roku Liga proti rakovine, ktorá na Slovensku pôsobí viac ako 33 rokov, organizuje zbierku Deň narcisov, ktorá sa koná za účasti dobrovoľníkov tradične v uliciach, ale i v niektorých obchodných spoločnostiach, medzi ktorými nechýba ani dm. „Je nám veľkou cťou a potešením, že dm drogerie markt je opätovne jedným z našich TOP partnerov. Vážime si ochotu vedenia, ktoré i tohto roku okrem možnosti realizácie zbierky priamo v predajniach odsúhlasilo i priamu finančnú podporu zbierky. Mimoriadne si vážime podporu zamestnancov, ktorí popri svojich bežných pracovných povinnostiach budú pri pokladniach záujemcom z radov zákazníkov za dobrovoľný príspevok ponúkať narcis – symbol zbierky na podporu onkologických pacientov. Pacienti Deň narcisov vnímajú mimoriadne citlivo. Je pre nich symbolom nádeje a prejavu solidarity. Preto je dôležité, aby sme týmto symbolom v čo najväčšom počte našu spolupatričnosť vyslali. Spoločnosti dm patrí naša veľká vďaka, že nám v tom pomôže,“ povedala Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Do zbierky ku Dňu narcisov sa možno zapojiť aj formou SMS na číslo 848 (hodnota SMS je 3 eurá), či zaslaním ľubovoľnej sumy na účet SK0909000000005454545454, a to všetko v termíne od 14. do 21. apríla 2024.

Informačný servis