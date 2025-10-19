Demonštranti v Prahe protestovali proti obsadeniu ministerstva životného prostredia stranou Motoristi

Stovky demonštrantov zaplnili v nedeľu pražské Hradčanské námestie na proteste, ktorý zorganizovali českí ekológovia proti plánovanému obsadeniu ministerstva životného prostredia stranou Motoristi. Post ministra by mal obsadiť predseda strany Petr Macinka, ktorý v minulosti napríklad sľuboval, že „potečie zelená krv“. Informuje o tom web TN.cz.
„Česká republika potrebuje ministerku alebo ministra životného prostredia, ktorý bude prírodu chrániť, nie ju rozkladať,“ zdôraznili organizátori demonštrácie.
„Ochrana životného prostredia bola, je a bude dôležitou prioritou Motoristov,“ tvrdí Macinka. Zároveň však hlása, že je potrebná racionalizácia zelenej politiky. „Väčšine ľudí je jasné, že tie ekologické regulácie zašli príliš ďaleko,“ myslí si šéf Motoristov.