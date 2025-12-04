Demisiu Ficovej vlády chcú najviac tridsiatnici, v prieskume prekvapil názor tretiny voličov jednej zo strán koalície

Dve tretiny občanov Slovenska by chceli demisiu súčasnej vlády. Vyplynulo to z prieskumu agentúry SCIO pre reláciu Rozhovory so Šimonom. Prieskumom sa zisťoval názor občanov na to, či by mala vláda Roberta Fica (Smer-SD) podať vzhľadom na vývoj verejných financií demisiu.
Výsledky prieskumu ukázali, že 41,9 percenta dospelých občanov Slovenska si myslia, že by vláda určite mala podať demisiu, ďalších 22,7 percenta si myslí, že by mala.
Opačný názor, a teda, že by vláda určite nemala podať demisiu má 15,5 percenta opýtaných. Ďalších 19,9 percenta opýtaných odpovedala, že by vláda nemala podať demisiu. Agentúra vykonávala prieskum od 10. do 14. novembra na vzorke 1 000 respondentov.
Prieskum priniesol aj prekvapenia
Šimon Žďárský, ktorý spolupracoval na prieskume, priblížil, že podpora demisie opozičnými voličmi nikoho neprekvapuje. Je však podľa neho prekvapením, že si koniec súčasnej vlády želá takmer jedna tretina voličov strany Hlas-SD.
Prieskum ukázal rast Progresívneho Slovenska a stabilnú podporu Smeru-SD, Hlas-SD je až na piatom mieste
Zaujímavosťou prieskumu je podľa hlavného analytika agentúry SCIO Martina Klusa aj to, že dokonca aj medzi voličmi Smeru-SD a Slovenskej národnej strany sa našlo zhodne 12,5 percenta voličov, ktorí by si priali demisiu súčasnej vlády.
Najzhovievavejší sú ľudia nad 60 rokov
Najradikálnejšie sa podľa slov agentúry SCIO k tejto otázke postavila skupina respondentov vo veku 30 až 39 rokov. Demisiu vlády chce až 82,3 percenta respondentov tejto vekovej skupiny. Za demisiu je aj 70,7 percenta vysokoškolsky vzdelaných občanov a 73,1 percenta opýtaných z Trnavského kraja.
Ľudia na Slovensku veria, že voľby dokážu zmeniť smerovanie krajiny, boja sa však o demokraciu
Najzhovievavejší boli, naopak, najstarší respondenti vo veku nad 60 rokov, proti demisii vlády je 53,8 percenta z nich. Proti sú aj vo vyššej miere respondenti s maturitným vzdelaním, z ktorých nesúhlas s demisiou vyjadrilo 38,8 percenta. V Žilinskom kraji je 50,3 percenta občanov názoru, že by vláda nemala podať demisiu.