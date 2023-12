Dekan Burda sa zastal študenta Janigu, ktorému sa vyhrážajú smrťou. Sám som predmetom množstva útokov, povedal

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK) Eduard Burda sa na oficiálnej stránke právnickej fakulty zastal študenta Mareka Janigu, ktorý sa stal terčom útokov v statuse predsedu vlády Roberta Fica. Po statuse premiéra začali chodiť študentovi vyhrážky smrťou. Dekan poprosil všetkých ľudí, ktorí cítia potrebu sa negatívne vyjadrovať na adresu Janigu, aby s tým ihneď prestali.

„Sám som predmetom množstva útokov a viem, že to nie je príjemné. Každý, kto chce na niekoho niečo zlé napísať, nech si radšej predstaví, že takýto príspevok je adresovaný jemu. Ako by sa mu to páčilo?“ vyhlásil Burda a dodal, že odsudzuje akékoľvek útoky na kohokoľvek.

„Týmto vás prosím, dajte Marekovi pokoj, začína to prekračovať akékoľvek medze ľudskosti,“ uzavrel dekan.

Dekan Burda, ktorý rezortu spravodlivosti pomáhal s prípravami návrhu na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa vyjadril, že existencia ÚŠP je potenciálny kriminogénny faktor. Kvalitu jej rozhodovacej činnosti v mnohých „aj politicky exponovaných prípadoch“ označil za nízku a vyslovil i podozrenie z manipulácie s trestnými konaniami, a rovnako aj podozrenie, že „v rámci ÚŠP môže s týmto cieľom pôsobiť zločinecká skupina, a to je potrebné preveriť“. Janiga však výroky dekana označil v rozhovore pre Denník N za podozrivé. Fico v tejto súvislosti v utorok 19. decembra uverejnil na sociálnej sieti status, v ktorom daný rozhovor kritizoval. V statuse sa o Janigovi vyjadril ako o „nejakom študentovi“. „​Ako študent práva som bol tiež múdry ako gate Šalamúna. Ale vedel som, kde je moje miesto. To, čo dnes robia protislovenské médiá, je hrubou urážkou autority a vzdelania,“ uviedol predseda vlády. Označil to za dôkaz, že tieto médiá sú schopné v mene boja so súčasnou vládou čohokoľvek. „Aj zverejniť rozhovor s absolútne nepodstatným študentom práva bez akýchkoľvek znalostí práva a životných skúseností, len aby mohol spochybniť postoje vzdelaného vysokoškolského pedagóga so širokou publikačnou činnosťou a významnou vysokoškolskou funkciou, ktorý si dovoľuje mať iný názor na zrušenie špeciálnej prokuratúry, ako si želá denník N,“ napísal ďalej. Fico sa tiež na adresu predmetných médií vyjadril, že vedú Slovensko do pekla, do pekla neúcty k vzdelaniu a profesionálnej kariére. „Ak má mať študent s pubertálnymi vyrážkami na nose prednosť pred dekanom právnickej fakulty a určovať, čo je pravda a čo nie, Boh ochraňuj túto krajinu!,“ dodal premiér. Útoky premiéra na študenta odsúdila aj Študentská rada vysokých škôl.