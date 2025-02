Dávajú vám vaše vlasy výpoveď? Dôvodom môže byť týchto 8 vecí

Nadmerné vypadávanie vlasov trápi ženy aj mužov po celom svete. Približne 30 – 50 % ľudí trpí určitým stupňom vypadávania vlasov, pričom u mužov je tento problém výraznejší – až 50% mužov do 50 rokov zažíva ich stratu, zatiaľ čo u žien sa s viditeľným rednutím koruny krásy trápi okolo 40% do 50. roku života.

Keďže príčiny rednutia a straty porastu na hlave môžu byť rôzne, neexistuje univerzálne riešenie, ktoré by bolo ideálne pre každého. Oveľa dôležitejšie je vedieť, prečo nám postupom času dávajú výpoveď a potom sa voči tomu adekvátne brániť.

Vypadávanie vlasov je prirodzené

Vypadávanie vlasov je bežná vec, pričom denne stratíme približne 50 až 150 vlasov. Stačí sa učesať alebo si korunu krásy upraviť a hneď je o niečo redšia. Keďže zdravý dospelý človek má na hlave zhruba 100 až 200 tisíc vlasov, ide o zanedbateľné množstvo. Problémom je až nadmerné vypadávanie vlasov, ktoré môže mať viacero dôvodov.

V hlavnej úlohe býva genetika

Androgénna alopécia je známa ako dedičné vypadávanie vlasov. Vyskytovať sa môže u žien aj mužov. Prejavuje sa zvýšenou citlivosťou vlasov na testosterón. Liečba by sa mala začať skôr ako príde k zničeniu vlasových korienkov. Pokiaľ sa v rodinne tento problém už vyskytol, treba byť v strehu.

Mimochodom, vedeli ste, že denne nám vlasy vyrastú o zhruba 0,2 – 0,45 mm, pričom životnosť jedného vlasu je (resp. rastie) zhruba 2 až 6 rokov a potom vypadne? Sila jedného vlasového vlákna môže byť (u zdravého jedinca) tak obrovská, že dokáže udržať až 100-gramové závažie, čo ale neplatí, ak na vás a vaše vlasy vplýva stres.

Stres je veľmi častá príčina straty vlasov

Chronický stres zdraviu nijako neprospieva a môže byť aj jednou z príčin nadmerného vypadávania vlasov. Pri veľmi veľkom strese alebo šoku môžu dokonca človeku vlasy úplne náhle zbelieť, pričom svetlejšie vlasy sú vďaka nižšej miere pigmentácie voči tomuto javu odolnejšie.

Podľa odborníkov môže ísť o formu autoimunitného ochorenia, ktoré postihne primárne pigmentované vlasy. Iným (z praxe potvrdeným) vysvetlením údajne je, že stres vplyvom kortizolu alebo aktiváciou sympatického vegetatívneho nervového systému zastaví produkciu pigmentu vo vlasovom folikule.

Zníženie stresu relaxáciou či športovaním teda pomôže nie len vašim vlasom, ale tiež celkovej fyzickej a duševnej pohode, takže si na seba a svoje psychické zdravie nájdite čas!

Zdravý životný štýl pre zdravé vlasy

Dostatok spánku, pohybu a vyvážená strava sú nielen kľúčom k celkovému zdraviu, ale aj ku krásnym vlasom. Rednutie vlasov môže byť spôsobené nedostatkom železa, zinku, vitamínov D, účinného biotínu na vlasy, či omega-3 mastných kyselín. Aj keď sa dajú tieto prvky doplniť výživovými doplnkami, najdôležitejšia je vyvážená strava.

Súčasťou zdravého životného štýlu je tiež šport a samozrejme dostatok spánku, ktorý prispieva k regenerácii tela, vrátane pokožky a vlasov.

Zdravotné problémy a užívanie liekov

Zdravotné problémy a užívanie niektorých liekov, napríklad na vysoký krvný tlak, akné, rakovinu alebo antidepresíva, môžu spôsobiť vypadávanie vlasov ako vedľajší účinok. V takýchto prípadoch je prioritná liečba daného problému. Ak chce pacient užívať doplnky stravy, mal by to konzultovať so svojim lekárom.

Hormonálna nerovnováha

Stav vlasov ovplyvňujú i hormonálne zmeny. Napríklad počas tehotenstva, menopauzy alebo pri problémoch so štítnou žľazou, môžu hormón ovplyvniť cyklus rastu vlasov. Aj v tomto prípade je vhodné situáciu konzultovať s lekárom.

Hormonálna nerovnováha môže výrazne ovplyvňovať aj náladu človeka, pričom môže spôsobovať jej výkyvy, podráždenosť, úzkosť a dokonca ťažkú depresiu. Zmeny hladín hormónov, najmä estrogénu a progesterónu, môžu narušiť produkciu neurotransmiterov v mozgu, čo vedie k zmenám v emočnom prežívaní a celkovom duševnom rozpoložení.

Nesprávna starostlivosť o vlasy

Dôvodom nadmerného padania vlasov je často nevhodná starostlivosť, napríklad častá tepelná úprava (fénovanie či žehlenie), používanie agresívnych šampónov alebo nadmerné farbenie. Tieto veci môžu poškodiť vlasy a viesť k ich vypadávaniu. Problémom môže byť najmä v lete UV žiarenie, ktoré môže poškodiť pokožku hlavy a oslabiť vlasy. Odporúča sa nosiť klobúk alebo používať produkty s UV ochranou.

V chladných mesiacoch môže dôjsť k zvýšenému masteniu vlasov a tvorbe lupín kvôli teplotným výkyvom a noseniu pokrývok hlavy. Na riešenie tohto problému je vhodné siahnuť po vlasových prípravkoch s jemným peelingovým účinkom, ktoré zároveň potláčajú rast kvasiniek zodpovedných za vznik lupín.

Vlasová kozmetika môže pomôcť

Existujú produkty s obsahom účinných látok ako je kofeín, keratín, niacín alebo kyselina hyalurónová, ktoré môžu posilniť vlasy a stimulovať ich rast. Z týchto vecí si tiež môžete pripraviť skvelé masky na vlasy. Na vlasovú kozmetiku proti rednutiu vlasov sa zameriava aj množstvo firiem. Okrem šampónov či populárnych vlasových vlákien pre riedke vlasy má pre vás vlasový špecialista mioWell v ponuke aj sérum na rast vlasov.

XL sérum na rast vlasov je vhodné pre mužov aj ženy, má prírodné zloženie, hydratuje a ošetruje pokožku hlavy. Obsahuje kofeín pre stimulovanie rastu vlasov, panthenol pre zlepšenie ich elasticity, výťažok z koreňa ženšenu ako prevenciu vypadávania vlasov a výťažok z čajovníka a potočnice lekárskej s antioxidačnými a protizápalovými účinkami.

Vypadávanie vlasov je teda bežný problém s množstvom nie vždy jasných príčin. Dobrou správou však je, že k udržaniu ich krásy a zdravia vám veľmi často stačí správna starostlivosť, zdravý životný štýl a odborné rady.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.