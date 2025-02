Dara Rolins a Tina v Košiciach premiérovo uvedú spoločný projekt Dara & Tina: Christmas Edition

Po troch vypredaných koncertoch v pražskej O2 Aréne a dvoch vypredaných koncertoch v bratislavskej Tipos Aréne prichádza slovenská diva Dara Rolins aj na východné Slovensko.

Tentokrát spolu s ďalšou úspešnou speváčkou – Tinou, ktorá len prednedávnom odohrala koncert vo švíkoch praskajúcej Tipos Aréne. Spoločný projekt, ktorý nesie názov Dara & Tina: Christmas Edition, je naplánovaný na 5. decembra 2025 v Steel Aréna Košice.

„V Košiciach zaspievam po extrémne dlhej dobe, síce v Košiciach bývam pomerne často, väčšinou to však bývajú súkromné alebo firemné akcie. A na tých mám možnosť stretnúť vždy len časť svojho publika. Tentokrát budú dvere otvorené všetkým,“ teší sa obľúbená speváčka Dara Rolins, že aj vo východoslovenskej metropole fanúšikovia zažijú jej vychýrenú show.

V predstavách to vzniklo už veľmi dávno

Priaznivci oboch speváčok okúsili spoločné vystúpenie doposiaľ len vďaka hosťovačkám na ich samostatných koncertoch. Teraz, ale pôjde o spoločnú hudobnú udalosť.

„V našich predstavách to vzniklo už veľmi dávno, ale je pravda, že sme to ani jedna neplánovali takto rýchlo. Ten podnet prišiel od promotéra tejto akcie, ktorý s touto ideou prišiel najprv za mnou a ja som ju, samozrejme, ihneď predostrela Tine a obe sme povedali áno. Mohlo sa totiž pokojne stať, že pri tých našich ‚roztočených vrtuliach‘ v zadku by nám to trvalo oveľa, oveľa dlhšie,“ približuje Dara.

Foto: Empire Promotion.

Veci dal do pohybu Dávid Zbojek z Empire Promotion, do ktorého rúk obe hviezdy vložili svoju dôveru. „Tento rok sa do Košíc snažíme priniesť veľkolepé show, originálne, nie len hudobné prepojenia. A budeme v tom pokračovať aj v budúcnosti. Naše projekty sú vždy o čosi iné a aj v prípade Dara & Tina: Christmas Edition pôjde o naozaj unikátny zážitok,“ vysvetľuje Zbojek.

Spoločná explózia energie

V prvý decembrový piatok tohto roku návštevníkov podujatia ohromí hudobný aj vizuálny zážitok tak, ako sú fanúšikovia oboch speváčok na ich koncertoch zvyknutí.

„Diváci sa môžu tešiť na mňa a na Tinu, na naše kúzelné spojenie, pretože tá energia, ktorá medzi nami je, je zrejmá i na javisku, odkiaľ ľuďom prichádza to šťastie, ktoré spolu zažívame. Na pódiu prebehnú emócie všetkého druhu, od sĺz až k úsmevom, pretože to k nám obom patrí,“ prezrádza Dara, že o emotívne momenty nebude núdza.

Rovnaké očakávania zo spoločného koncertu má aj Tina: „Na túto show sa tešia nielen fanúšikovia, ale aj my s Darinkou, na našu spoločnú explóziu energie, ktorú verím, že opäť vytvoríme a zažijeme v aréne, ktorá bude hostiť tento event. Do Košíc sa teším o to viac, že idem domov.“

Najväčšie hity aj vianočné skladby

Fanúšikov počas Dara & Tina: Christmas Edition čakajú ikonické skladby oboch hviezd, ale aj vianočné hudobné prekvapenia a veľkolepá produkcia.

„Repertoár vyskladáme tak, aby si každý prišiel na svoje, zaspieval si s nami a keďže po tých dekádach môžem zhodnotiť, že moja aj Darinkina tvorba prináša už aj závan nostalgie, tak prežijeme aj silné momenty. Určite zaznie aj nejaký ten duet s Darinkou a keďže už bude predvianočný čas, tak verím, že so sebou privezieme aj jemný hudobný závan Vianoc,“ približuje Tina, akým smerom sa bude koncert uberať.

„Okrem našich najväčších hitov a pretože pôjde o tak zvanú Christmas Edition, ako už Tina spomenula, zaznejú i skladby blízke Vianociam, ale aj premiérové pesničky, ktoré prvýkrát zaznejú práve na tejto show,“ dopĺňa Dara, ktorej slová zaiste potešia nejedno fanúšikovské srdce, keďže v Košiciach nebude núdza ani o premiéry.

Na produkcii sa podieľajú KRS Movement s Miňom Kerešom, pričom celú akciu zastrešuje Empire Promotion, vďaka ktorým Steel Aréna zažije nezabudnuteľnú vizuálnu, hudobnú a dramaturgickú show. Vstupenky na Dara & Tina: Christmas Edition sú dostupné na predpredaj.sk. Členovia MōōrPass majú lístky v rámci členstva bezplatné, je však nutné si ich čo najskôr pred vypredaním aktivovať. Viac info na www.moorpass.com