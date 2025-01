Nela Pocisková a Majself vás prenesú do westernu – VIDEO

Obľúbená speváčka Nela Pocisková a skvelý spevák a raper Majself opäť spojili sily a nadväzujú na spoluprácu z leta, kedy vydali prvú spoločnú skladbu – Neprestanem dýchať.

Prostredníctvom videoklipu k piesni Star ponúkajú ochutnávku pripravovaného EP, ktoré celé producentsky zastrešuje Maxx Miklos, ktorý má na svedomí hudobnú zložku a autorstvo novinky.

„Star sme vytvorili a nahrali v auguste minulého roka počas nášho 3-dňového pobytu u našich kamarátov v Mountain Chalet vo Valčianskej doline. Tam sme sa opätovne vybrali, lebo sa nám páčilo, ako vznikla skladba ‚Neprestanem dýchať‘ a chceli sme vyskúšať, či to bola náhoda alebo špeciálna tvorivá energia. Nakoniec sme napísali a nahrali celé EP, takže, odpoveď je asi jasná,“ predstavuje Majself priebeh vzniku spoločných skladieb s Nelou a tiež miesto, ktoré sa stalo tvorivou múzou všetkých zúčastnených.

Koho nápad bol country nádych?

Pobytu, ktorý spojil príjemné s užitočným, sa nezúčastnilo len spomínané trio, ktoré sa teší spoločnému umeleckému výtvoru.

Prizvali k sebe i Sašu Okálovú, ktorá si pri piesni Star delí s Nelou a Majselfom textové autorstvo. „Skladba má country nádych. S týmto nápadom prišiel Majself ako prvým na našej spoločnej session, za mňa pieseň úžasne šliape, má skvelú energiu a dynamiku a pozitívny nádych,“ približuje Nela Pocisková, akým smerom sa hudobne novinka uberá. Klasické country však nečakajte. Maxx začaroval a pieseň znie moderným, elektronickým zvukom.

Foto: Pierre Lexis.

Samotná skladba Star poukazuje na fokus na pozitívne uvažovanie. „U mňa je to o tom, že sa snažím pracovať s myšlienkami. Miesto analýzy a obáv sa snažím dať do všetkého, čo robím, maximum a spraviť to najlepšie ako viem. A dokiaľ tu som, budem sa snažiť nechať svietiť túto energiu ako hviezdu, Star…,“ vysvetľuje Majself svoje ponímanie významu pesničky.

Wild Wild Slovakia

Novinka sa dočkala i vizuálneho prevedenia a Nela Pocisková s Majselfom dopriali piesni videoklip, ktorý ide ruka v ruke s hudobným motívom novinky. Celý námet na videoklip vložilo duo do rúk Pierra Lexisa a tešia sa, že realizácia nesklamala, práve naopak, vyšla nad očakávanie.

„Skombinovať naše pracovné povinnosti nie je úplne jednoduché a na točení nám chýbal napríklad Maxx Miklos, takže sme sa zmestili do jedného nahrávacieho dňa. Sme vďační za možnosť realizovať natáčanie na Ranch13 v Nemšovej,“ hovorí Majself.

https://www.youtube.com/watch?v=bmZ_iNPP7vU

Majself zároveň predstavil zároveň aj miesto, ktoré videu vdýchlo pravú westernovú atmosféru a natáčanie produkčne zastrešila Janka Šlebodová.

„Mala som veľký rešpekt, lebo keď sa povie westernové mestečko, kovboj a veľké klobúky, môže to byt tenká hranica gýču, ale keď to prišlo, ostala som veľmi milo prekvapená, za mňa je to veľmi pekný klip, z ktorého ide dobrá energia. Je tam moje obľúbené zviera – kôň, takže ja viac nepotrebujem a v spojení s tancom a skvelým stylingom to dopadlo na výbornú,“ teší sa Nela.

Správny “nádych” piesni dodali spomínané kostýmy a styling všetkých zúčastnených. „O ten môj sa postaral Alexander Lindov a krásny MUAH má na svedomí Mirka Balúchová. Majselfa nastyloval Dominik Orolín,“ predstavuje Nela tím, ktorý ich premenil na kovbojov.

Foto: Pierre Lexis.

Ako už Nela poodhalila, pri správnom westerne, nesmie chýbať typický country tanec či jazda na koni. „Jazda na koni bola pre mňa rozhodne zaujímavým momentom. Bola to taká nenápadná položka v scenári, ktorú som pri pracovnom zhone trošku preletel a uvedomil si ju až na pľaci. Na koni som predtým nikdy nesedel. Najprv som sa cítil nekomfortne, čo môj kôň rýchlo vytušil, ale po hodine som sa cítil už skvele a myslím, že na koňa opäť čoskoro nasadnem,“ vyznal sa Majslef. Vyzerá to teda tak, že Majself vďaka Star objavil novú vášeň.

Nela má v jazdení vďaka seriálom mnoho skúseností a rovnako je na tom s tancom. „Choreografiu som sa učila z videa, v noci pred natáčaním . Na telefóne som sa snažila niečo zachytiť a potom už na pľaci, pri výrobe, sme spolu všetko doladili s Norom Grofčíkom a jeho tanečníčkami,“ predstavuje Nela ďalšiu hviezdu klipu, ktorá si strihla výraznú postavu. „Klip nie je založený na nejakom ťažkom príbehu, skôr sme chceli, aby na ľudí z vizuálu preskočila energia samotnej skladby a možno ich to aj roztancovalo alebo minimálne zlepšilo náladu,“ opisuje Majself ambície videa.

EP- koľko skladieb, toľko “chutí“

Spolupráca šikovného tria, ktorá započala počas chatovačky, bude pokračovať i naďalej. Fanúšikovia sa môžu tešiť na ďalšie skladby, ktoré vyústia do vydania nosiča.

„EP by malo obsahovať 6 skladieb. Každá skladba je v podstate úplne iná. A mám radosť, že sme pri tvorbe nemali v zásade žiadne tvorivé bariéry, iba radosť z hudby. Teším sa, keď sa medzi ľudí dostanú všetky, snáď sa nám to podarí aj s ostatnými videoklipmi,“ približuje Majself.

„Už keď sme spolu prvýkrát tvorili, udialo sa niečo, čo sa nedeje často, myslím, že to medzi nami hudobne veľmi funguje a stal sa z nás tím, ktorý sa naozaj dopĺňa, mám túto spoluprácu extrémne rada. Chalani a aj Sash sú veľmi šikovní ľudia a vidieť ich pri tvorbe je veľmi inspirujúce,“ pochvaľuje na záver Nela spoluprácu na výnimočnom projekte.