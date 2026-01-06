Dara Rolins a jej dcéra Lola spojili generácie v novom videoklipe k piesni Jak chcem ja – VIDEO, FOTO

Dara Rolins sa s rokom 2025 rozlúčila mimoriadne osobným spôsobom. V piesni Jak chcem ja spojila sily so svojou dcérou Lolou Homolovou a ich spoločný duet sa dočkal autentického videoklipu. Skladba z albumu Znova a zas zaznela po prvý raz naživo na koncertoch Dara doma a dnes má podobu silného generačného odkazu o slobode, dôvere a radosti z prítomného okamihu.
Krst jedine doma, Dara Rolins uviedla do sveta nový album pred vypredaným zimákom – VIDEO, FOTO
Cesta k skladbe bola netradičná
Daramá za sebou veľmi úspešný rok, keď okrem koncertov, ktorých návštevnosťou konkurovala zahraničným hviezdam, ktoré vystupovali na rovnakom pódiu v bratislavskej Tipos Aréne, vydala i nový štúdiový album Znova a zas. Hneď pilotný singel Do Neba valcoval rebríčky hranosti slovenských skladieb, albumu tak predpovedal žiarivú budúcnosť.
Súčasťou nosiča je aj už spomínaná skladba Jak chcem ja, v ktorej po Darinom boku, po prvý raz v takejto podobe, stojí dcéra Lola. Fanúšikovia pieseň mohli premiérovo počuť naživo na koncertoch Dara doma, kde zaznela v silnej, osobnej atmosfére. Skladba, ktorá nesie jasný odkaz o slobode rozhodovania a autenticite, sa k Dare dostala netradičnou cestou.
„Pesnička Jak chcem ja nevznikla výnimočne v mojej kuchyni. Hudbu aj text – čo sa málokedy stáva – som nenapísala ja,“ vysvetľuje speváčka.
Súhlas dcéry bol pre Daru cenný
Executive producent Darinho albumu Aleš Varga dostal na pieseň z dielne Nie a Filipiana tip, že ide o skladbu s potenciálom hitu, ktorý by mala nahrať výrazná „áčková“ interpretka.
Keďže Aleš Varga v tom období produkoval album Znova a zas spolu s hudobnými producentmi Šerbanom Cazanom a Danielom Hádlom, skladbu poslal Dare. Už pri prvom vypočutí mala speváčka jasno, že by mala znieť ako duet. „Napadlo mi to hneď, keď som tú pesničku počula prvýkrát. Povedala som si, že v dokonalom prípade by to mala spievať Lola,“ hovorí Dara.
Rozhodujúce slovo však mala samotná Lola. Jej súhlas bol pre Daru o to cennejší. „Najdôležitejšie pre mňa bolo rozhodnutie Loly. Súhlasila, čo ma veľmi potešilo a vlastne aj prekvapilo,“ priznáva. Výsledkom je duet, ktorý prirodzene spája pohľad skúseného človeka a energiu sedemnásťročného dievčaťa. Text je dievčenský, jemne drzý a zároveň veľmi pravdivý – presne taký, aký si generačné spojenie matky a dcéry pýtalo.
Samotný odkaz skladby je podľa Dary priamočiary: „Človek je šťastný iba vtedy, keď robí veci tak, ako ich sám cíti. Keď počúva svoje srdce a rozum.“ Práve táto myšlienka sa nesie aj celým klipom, ktorý stavil na prirodzenosť a autentickosť namiesto veľkej štylizácie.
Silvestrovské prekvapenie pre fanúšikov
Dara vizuálnu podobu pesničky fanúšikom dopriala v posledný deň minulého roku a symbolicky tak zhrnula svoje míľniky roku 2025. Videoklip vznikal v rýchlom tempe a v komornej atmosfére.
Režisér Rolo Vraník zo štúdia SorryWeAre, ktorý s Darou spolupracoval už pri jej prvom spoločnom klipe s malou Lolou, dodal projektu nostalgický rozmer. „Vtedy to bola malá Lolinka, dnes je z nej dospelá slečna, často moja parťáčka a kamoška. Má to pre mňa veľké kúzlo,“ hovorí Dara. Záver klipu navyše prenáša diváka priamo na koncert Dara doma, čím sa skladba symbolicky vracia tam, kde zaznela prvýkrát naživo.
Pre Lolu Homolovú je Jak chcem ja najmä silnou spomienkou. „Je to pre mňa spomienka na jedno krásne obdobie. Všetko sa tak pekne stretlo – mamine koncerty v arénach, náš duet a spoločný klip,“ hovorí. Spoluprácu s mamou si užívala najmä pre atmosféru okolo celého tímu. „Je to obrovská skúsenosť sledovať celý proces – od príprav až po realizáciu. A hlavne tá neustále dobrá nálada. Good vibrations only,“ dodáva s úsmevom.
Výsledok hodnotí jednoducho: „Podľa mňa je klip presne taký, aký mal byť. Úprimný. Taká backstage atmosféra pred show.“ Hoci duet pôsobí veľmi presvedčivo, Lola zostáva nohami na zemi. Spevácku kariéru zatiaľ neplánuje, no spoločné spievanie s mamou v budúcnosti nevylučuje.
Jak chcem ja tak nie je len ďalším singlom z úspešného albumu, ale intímnou výpoveďou o vzťahu, dôvere a slobode byť sám sebou – bez ohľadu na vek či generáciu.
Hudobní nadšenci a zberatelia pozor! Na Ruka Hore sú teraz dostupné exkluzívne limitované edície vinylov Dary Rolins. Ide o špeciálne kusy, ktoré potešia každého fanúšika speváčky a milovníka kvalitného zvuku. Vinyly sú dostupné len v obmedzenom množstve, preto neváhajte a obstarajte si svoj exemplár. Viac informácií nájdete na tomto webe.