Krst jedine doma, Dara Rolins uviedla do sveta nový album pred vypredaným zimákom – VIDEO, FOTO

Dva vypredané večery na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, čiže dvojnásobná dávka najobľúbenejších hitov Dary Rolins, predchádzali krstu albumu Znova a zas.
Koncert Dary Rolins v Bratislave 2025
Dara Rolins počas novembrového koncertu v Bratislave pokrstila aj nový album. Foto: Matúš Zeťák - www.instagram.com.
Ak niekomu bolo ľúto, že sa nezúčastnil osláv Darinej 50-ky vlani v pražskej O2 aréne, mal až dve príležitosti na reparát. Speváčka, ktorá v súčasnosti vydala už svoju 11. štúdiovú nahrávku, ponúkla fanúšikom obdobne vyšperkované koncerty. Aj tentokrát spolupracovala s produkčným tímom Sorrywecan.

Pripravená na všetko

Akcia mala veľkolepý štart. Mohutná diskoguľa nad pódiom sa zniesla dole, aby potom opäť vyšla hore. Napokon odhalila, že Dara Rolins začína svoj aktuálny singel Do neba. Asi po minúte vo vzduchu sa Dara vrátila na pódium už medzi svojich tanečníkov z KRS Movement, Dara Force a  Neytiri. Ako neskôr odhalila, pôvodne chcela aj lietať.

„Keď som prišla a zistila som, že budem ,iba‘ hore a dole, bola som sklamaná. Všetci sa mi smiali: ‚Po tom všetkom ešte musí prísť ten koncert, keď budeš hodinu a pol spievať!. Nakoniec sme to takto zjednodušili,“ hovorí so šibalským úsmevom Dara. Výšky sa nebála a ani si to nemohla dovoliť. „Mohlo sa stať, že na poslednú chvíľu poviem, že je to vysoko a nedám to, ale to by ma asi nenávideli všetci tí, ktorí na tom makali a venovali tomu energiu,“ doplnila.

Splnený sen

Aktívna príprava na dva koncerty, plné dynamických tanečných čísel a častej zmeny outfitov, trvala približne pol roka, pričom Dara svoje nápady a námety zaznamenávala priebežne aj skôr. Podarilo sa jej tak vytvoriť vystúpenie, ktoré si vysnívala?

Koncert Dary Rolins v Bratislave 2025
Koncert Dary Rolins v Bratislave 2025
Koncert Dary Rolins v Bratislave 2025
Koncert Dary Rolins v Bratislave 2025

„Totálne! Pri 50-ke v O2 Aréne bolo jasné zadanie – sú kroky, ktoré treba absolvovať. Trochu také povinné jazdy, lebo keď robíme retrospektívu a bilancujeme, je potreba urobiť toto, vrátiť sa tam, urobiť to v originálnych aranžmánoch… Nemôžeme dať ľuďom niečo, na čo nie sú zvyknutí. Teraz sme si mohli dovoliť čokoľvek. Teraz som skutočne lietala až do neba,“ vysvetľuje Dara.

