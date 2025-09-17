Dánsko si prvýkrát vo svojej histórii zaobstará „presne navádzané zbrane dlhého doletu“. Krok odôvodnilo potrebou posilniť odstrašovacie kapacity v súvislosti s rastúcou hrozbou zo strany Ruska.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu povedala, že Moskva bude predstavovať hrozbu pre Dánsko a Európu „ešte celé roky“, a preto padlo rozhodnutie vybudovať „vierohodnú odstrašovaciu kapacitu“.
„Vďaka týmto zbraniam budú obranné sily schopné zasahovať ciele aj na veľkú vzdialenosť a zneškodňovať nepriateľské rakety,“ dodala premiérka.
Ministerstvo obrany v stanovisku oznámilo, že začne posudzovať, ktoré typy zbraní dlhého doletu najlepšie zodpovedajú potrebám krajiny. Dánsko minulý týždeň oznámilo, že investuje približne 58 miliárd dánskych korún (približne 7,77 miliardy eur) do európskych systémov protivzdušnej obrany.
Frederiksenová ešte vo februári oznámila, že v nasledujúcich dvoch rokoch vyčlení na obranné výdavky dodatočných 50 miliárd dánskych korún (približne 6,7 miliardy eur).