„Milí slniečkári, ja tam pôjdem aj tak.“ Danko plánuje ísť Ruska, Zelenskyj je podľa neho herec a šialenec (video)

Podpredseda parlamentu Andrej Danko nakoniec plánuje navštíviť Ruskú federáciu. Slovensko-ruské vzťahy sú totiž podľa neho budúcnosť, a bez Ruska naša ekonomika skončí.

Slovensko-ruské vzťahy sú budúcnosť

„V Rusku bol Orbán a pozvánku som mal aj ja. No, keby som tam išiel, tak dnes by naša slávna opozícia vykrikovala, že ropu nemajú Maďari a Slováci, pretože tam bol Danko a Orbán. No, milí slniečkári, ja tam pôjdem aj tak. Mám pozvanie na akýkoľvek dátum, aký si určím. Ale hlavne pôjdem tam preto, že ak by tí zlí Rusi, ako vy hovoríte, vypli ropu, tak nám tu nepomôže ani plakať. To isté sa týka jadrového paliva,“ povedal v najnovšom videu na sociálnej sieti Danko.

Predseda SNS vyzval všetkých tých, ktorí kopú do Ruska, alebo hrajú voči nemu falošnú politiku, aby sa spamätali.

„Bez Ruska naša ekonomika skončí, bez Ruska nedokážeme fungovať, ale hlavne Rusko je priestor na veľké odbytište tovarov. Ja som svoje názory nikdy neohýbal a principiálne hovorím, že slovensko-ruské vzťahy sú budúcnosť,“ dodal Danko.

Zelenskyj je podľa Danka šialenec

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je podľa neho obyčajný herec, šialenec a nebezpečný človek.

„Stal sa prezidentom, pretože do neho naliali stovky miliónov dolárov. Bol na zozname ľudí, ktorí podvádzali s daňami, ale to Západu nevadí, ak im slúži. Dnes si ľudia na Ukrajine nemôžu zvoliť nového prezidenta, pretože je tam vojnový stav,“ podotkol Danko.

Čo ak bude prezidentom Trump?

Zelenskyj je podľa neho vystrašený, že Biden nebude prezidentom, je vystrašený, že je tu nádej na dialóg medzi Ruskou federáciou a USA, ak prezidentom bude Trump.

„Ale ani my na Slovensku by sme nemali zabúdať na to, čo Ukrajina pod jeho vedením voči nám stvára. Preto si myslím, že Ukrajina nemá čo robiť v Európskej únii ani v NATO, pokiaľ si nevyrieši svoje problémy. Myslím si, že EÚ by už mala finálne určiť si svoje hranice,“ zdôraznil Danko.

Hrozba ropnej krízy

Predstavitelia súčasnej slovenskej vlády a štátu by si mali podľa Danka uvedomiť, že Ukrajine nie je možné pomôcť, ak sa Ukrajina nespamätá sama.

„Myslím si, že už dnes mnohí na Slovensku vedia, že nám hrozí naozaj veľká ropná kríza. To, čo urobil prezident Zelenskyj, že dal na sankčný zoznam z trucu spoločnosť Lukoil, to nemá čo robiť v normálnych vzťahoch medzi štátmi,“ konštatoval Danko.