Danko má naďalej záujem o post predsedu parlamentu, ale Hlas nemá v úmysle národniarom túto funkciu prepustiť

Hlas-SD nevidí dôvod na otváranie Koaličnej zmluvy. V relácii V politike televízie Ta3 to uviedol poslanec parlamentu za Hlas Samuel Migaľ. Riadny chod parlamentu je podľa neho zaistený.

Opakovane poprel, že by strana Hlas mala v úmysle prepustiť Slovenskej národnej strane (SNS) a jej predsedovi Andrejovi Dankovi post predsedu parlamentu, ktorý sa uprázdnil po tom, ako bol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini zvolený za prezidenta.

Karty môžu zamiešať eurovoľby

Na margo alternatívy, že by SNS mohla získať druhé kreslo podpredsedu parlamentu sa Migaľ vyjadril, že je potrebné, aby rokovala Koaličná rada.

Doplnil, že do hry vstupujú eurovoľby, ktoré môžu „zamiešať karty“, vzhľadom na to, že Danko i podpredseda NR SR za Smer-SD Ľuboš Blaha kandidujú do Európskeho parlamentu.

Poslanec Richard Glück (Smer-SD) tiež nevidí dôvod na otváranie Koaličnej dohody, zdôraznil, že by bol rád, keby sa koalícia v tichosti dohodla.

Podľa poslankyne za Progresívne Slovensko Lucie Plavákovej je v parlamente chaos a ani poriadne nie je jasné, o čom sa v blízkej budúcnosti bude rokovať.

Danko popiera nezhody v koalícii

Predseda SNS Andrej Danko poprel, že by v koalícii boli nezhody. Ako uviedol v relácii RTVS O 5 minút 12, medzi koaličnými partnermi – Smer-SD, Hlas-SD a SNS, vládnu dobré vzťahy.

Rovnako potvrdil, že mal veľmi dobrý rozhovor s predsedom strany Hlas-SD Petrom Pellegrinim. V tomto rozhovore podľa neho padali i slová pochvaly a slovo „prepáč“.

Danko a Pellegrini boli súpermi pred nedávnymi prezidentskými voľbami, pričom Danko sa pred ľudovým hlasovaním vzdal svojej kandidatúry v prospech Štefana Harabina.

Danko má tiež záujem o post predsedu parlamentu, ktorý Pellegrini zastával pred zvolením za prezidenta.

Šéf národniarov je toho názoru, že ak by trojica Danko – Pellegrini – Robert Fico (Smer-SD) zastávala tri najvyššie ústavné funkcie, zaistili by, že Pellegrini bude desať rokov zastávať post prezidenta a Robert Fico bude osem rokov premiérom.