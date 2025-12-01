Daniel Hevier: Dnes je už väčšia výzva presvedčiť deti hýbať sa, než čítať

Daniel Hevier, jeden z najvýznamnejších slovenských spisovateľov, prichádza s novým projektom. V spolupráci s olympijským víťazom v chôdzi Matejom Tóthom napísal knihu Strážcovia pohybu, ktorá má rozhýbať novú generáciu.
S olympijským víťazom Matejom Tóthom ste pripravili knižku Strážcovia pohybu. Čo prajete svojmu čerstvo pokrstenému dielu?
Aby sa čo najskôr zatvorila a deti ju išli žiť do svojho života. Aby sa rozpohybovali, aby sme ich inšpirovali nielen Matejovým príbehom, ale aj tým fantasy príbehom, ktorý sa v nej odohráva.
Povedali ste, že toto je vaša najlepšia kniha a tešíte sa, že ňou oslovíte nielen milovníkov príbehov, ale aj všetkých, ktorí sa chcú, ale aj nechcú hýbať. Čo by ste týmto odkazom chceli odovzdať ďalším generáciám?
Aby sa hýbali. Ja som mal detstvo plné športu. Potom som ho trošku zanedbal, ale znova sa vraciam a s hrdinom svojej knihy sa aj ja začínam hýbať, športovať, chodiť, skákať, robiť drepy. Takže keď starý pán ako ja môže začať znova, tak verím, že nájdeme aj chalanov, dievčatá, mladých mužov, mladé ženy, a že rozpohybujeme Slovensko. Kniha nie je ani tak určená tým, ktorí už športujú, ale práve pre tú väčšinu, ktorá stále váha a myslí si, že to prežije len pri počítačoch, mobiloch. Neprežije.
O čom je kniha Strážcovia pobytu? Aký príbeh v nej nájdeme?
Spočiatku to bol aj názov knihy a slogan: „Rozhýb telo, prebuď hlavu“. Postupne sa idea rozvetvovala, až som našiel kľúč k tomu, aby čitatelia nebrali túto knihu ako nejakú cvičebnú príručku. Vložil som tam fantasy prvok, a tak vznikli Strážcovia pohybu. Je to akčný príbeh, kde sa reálny svet prelína s fantáziou, pretože hlavní hrdinovia majú zachrániť svet pred Zlodejmi pohybu. A kniha sama sa nám multiplikuje na ďalšie projekty, bude tam aj obľúbený merch, súťaže, hry, produkty, plagáty, všetko, čo patrí k takémuto ambicióznemu projektu.
Máte v knižke aj svoju obľúbenú postavu?
Ja som sa zamiloval do všetkých postáv. Najviac mi robil problém hlavný hrdina, ktorý sa volá Alex Alexy. Jeho meno sa mi dokonca prisnilo. Ráno som sa zobudil a mal som to: keď sa niekto volá Alex Alexy, má problém. To bola veta, ktorú som počul v spánku, tak som ju použil ako prvú vetu knihy.
Veríte, že z knižky vzíde o pár rokov nový Matej Tóth?
No to by sme boli veľmi radi. A nemusia to byť priamo olympionici. Môžu to byť deti, ktoré sa prekonajú, začnú cvičiť, behať, pohybovať sa, chodiť pešo aj po schodoch, do školy. Každý nemôže byť olympijský víťaz, ale každý môže byť víťaz sám pred sebou.
Prečo treba mladých ľudí viesť k pohybu a športu?
Nielen deti a mladých ľudí, ale aj dospelých, aj nás, ktorí si hovoríme seniori. Telesný pohyb a šport rozhýbe myslenie, tvorivosť, prečistí ducha i dušu, učí nás spolupráci, kooperácii, hierarchii, uspokojuje našu túžbu po súťaživosti, buduje v nás odolnosť, prekonávanie prekážok… A pokiaľ to nie je na úkor zdravia, tak nás robí zdravšími a chráni nás pred civilizačnými chorobami.
Ak by ste mali deťom odovzdať nejaké heslo, aké by bolo?
Heslo je vlastne v refréne našej pesničky. My v nej máme hymnus: Strážcovia pohybu, celý svet rozhýbu.
Čo je podľa vás väčšia výzva? Presvedčiť deti čítať alebo sa hýbať?
Vôbec by ma nebolelo, keby deti knižku ani nečítali, ak by behali. Na druhej strane ukazujeme, že čítanie, rozmýšľanie, kritické myslenie je rovnako dôležité aj pre športovcov. Obávam sa, že dnes je už zložitejšie presvedčiť deti hýbať sa, lebo čítanie majú aj v škole a bez neho sa nezaobídu. Ale pohyb, možno okrem telesnej výchovy, tak toho veľa nie je.
Máte pocit, že telocviku je na školách málo?
Chýba, ale chýba najmä dobrý telocvik. Telocvik môže byť nudný, šedivý a neživý, ale keď som videl O2 Športovú Akadémiu Mateja Tótha, ako jej tréneri učia telocvik alebo cvičia s deťmi, tak to je radosť.
Kniha je dostupná na https://shop.hevi.sk/ a je to náš tip na skvelý vianočný darček!
Informačný servis