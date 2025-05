Dáni nezabudli na Trumpove slová a vypískali hokejistov USA. Je to neúctivé, reagoval Gauthier - VIDEO

Pred duelom domáceho Dánska proti Spojeným štátom americkým na majstrovstvách sveta v hokeji sa ozval ohlušujúci piskot, keď hráči USA nastúpili na ľad vypredanej haly Jyske Bank Boxen (kapacita 10 500 divákov) v Herningu.

Potom sa to zopakovalo, keď hlásateľ predstavil úvodnú formáciu Američanov. Domáci priaznivci reagovali na politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ten sa v januári netajil záujmom rozšíriť územie Spojených štátov o Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska. Upozornil na to web sport.cz.

Trump vtedy tiež povedal, že „obyvatelia Grónska by v referende pravdepodobne hlasovali za nezávislosť alebo len za pripojenie k USA“. Potom niekoľkokrát označil Dánsko za „zlého spojenca“.

Nemôžu to ovplyvniť

Bučanie a pískanie nemohlo zostať bez povšimnutia amerických hokejistov.

„Vnímal som to. Nie je to niečo, čo sa nám páči. Úprimne povedané, je to naozaj neúctivé,“ povedal americký útočník Cutter Gauthier.

„Musíme sa však sústrediť na seba a urobiť všetko pre to, aby sme vyhrali. To ďalšie je niečo, na čo sa nemáme sústrediť alebo čo môžeme ovplyvniť,“ dodal 21-ročný center, ktorý pomohol k víťazstvu 5:0 nad Dánmi úvodným gólom.

Po skončení stretnutia sa pred americkou hymnou opäť ozvalo bučanie.

„Napriek tomu všetkému bola atmosféra na štadióne skvelá. Hrali sme proti domácemu tímu, bolo vypredané. Bola to zábava,“ dodal Gauthier.

Nie je to prvýkrát, čo boli americkí hokejisti vypískaní kvôli Trumpovým slovám. Stalo sa to aj počas februárového Turnaja štyroch v Kanade.

Vtedy fanúšikovia „javorových listov“ dávali najavo svoju nespokojnosť s clami a Trumpovou snahou urobiť z Kanady 51. štát USA.