Daň z niektorých nehnuteľností by sa mala navýšiť, myslí si Rybníček – VIDEO

Financovanie samosprávy zostáva podľa predsedu Únie miest Slovenska a primátora Trenčína Richarda Rybníčka veľkým problémom. Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, štátna správa nefunguje a samospráva je zdecimovaná.

„Nefunguje to najdôležitejšie, funguje to len samospádom, ale v podstate stále sú na tom služby pre občana horšie a horšie, a dopláca na to samotný občan,“ povedal Rybníček s tým, že je viacero možností, ako situáciu napraviť.

Pomôcť by mohla aj komunálna reforma

„Dajú sa nájsť veľké rezervy v reforme štátnej správy, a tam sa, myslím, môžeme blížiť pokojne k jednej miliarde eur. Pokiaľ by sme prešli k spájaniu obcí do väčších celkov, aj ku komunálnej reforme, tak si myslím, že na takomto efektívnom riešení v samospráve vieme ušetriť 300 až 400 miliónov eur. To znamená, že len samotnou reformou štátnej správy a komunálnej správy vieme ušetriť minimálne miliardu a možno aj viac ako miliardu,“ uviedol Rybníček.

Aby mestá zabezpečili všetok komfort pre obyvateľov, musia v súčasnosti pravidelne zvyšovať dane z nehnuteľnosti. Ale „existujú mesta alebo obce, kde napríklad žije 100 obyvateľov, ale popritom tam býva ďalších 250 chalupárov, ktorí tam dochádzajú len na víkend alebo len raz za čas“. Navrhli preto reformu financovania územnej samosprávy prostredníctvom zmeny v otázkach dane z nehnuteľností, aby občan, ktorý vlastní napríklad chatu, musel platiť špeciálne dane.

Každá nehnuteľnosť by sa mala zdaňovať inak

„Lebo dnes, keď ma nejaký bohatý človek obrovský barak alebo obrovský apartmán vo Vysokých Tatrách, tak ten starosta ho nevie zdaniť nejakou špeciálnou daňou. … To sa dá urobiť tak, aby starostovia a primátori mohli druhú, tretiu, štvrtú, piatu, šiestu nehnuteľnosť zdaňovať špeciálnym systémom,“ dodal Rybníček s tým, že navrhujú, aby starosta obce alebo primátor mohol zdaniť každú nehnuteľnosť inak.

„Prvá nehnuteľnosť nech je zdanená jednotnou sadzbou, ale každá ďalšia nehnuteľnosť nech je zdanená špeciálnym rozhodnutím napríklad zastupiteľstva danej obci,“ uviedol Rybníček s tým, že dnešný zákon toto rozdielne zdanenie neumožňuje.

Problémom sú podľa neho politici, ktorí sa boja urobiť zmeny. „Sú to populisti a boja sa robiť základné rozhodnutia, ktoré by nakoniec priniesli oveľa viacej peňazí tým obciam a mestám a aj zlepšenie služieb pre obyvateľov. Len oni sa boja urobiť ten krok, boja sa, že tí ľudia sa na nich vrhnú, lebo budú musieť platiť za svoje chalupy inú daň, ako platia za svoj domček alebo byt. A to sa dá riešiť jednoduchou zmenou daňového zákona. To by minister financií dnes mohol predložiť a takto by sa to mohlo schváliť,“ uviedol Richard Rybníček.