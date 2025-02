Rybníček: Malé obce jednoducho krvácajú, nefungujú a vymierajú - ROZHOVOR

Situácia s financovaním samosprávy je podľa predsedu Únie miest Slovenska a primátora Trenčína Richarda Rybníčka veľmi zlá a cítia to predovšetkým malé obce. V ich prípade sa dá hovoriť o katastrofe. V rozhovore pre agentúru SITA skonštatoval, že tam mladí ľudia nemajú prečo zostávať žiť a utekajú odtiaľ preč.

Bojíme sa spájania

„Tá obec jednoducho krváca, nefunguje, vymiera. To si treba jednoznačne povedať. V podstate sa poskytujú služby pre dožívajúcu generáciu, generáciu, ktorá pomaličky umiera a odchádza. Aj Slovensko má vážny demografický problém, pretože dnes sa umelo udržiavajú tie obce len preto, že tam teda ešte niekto žije, ale vôbec sa nemyslí na perspektívu do budúcnosti, aby tam aj niekto napríklad prišiel žiť. Toto je najväčší problém. Bojíme sa slov spájanie, bojíme sa slov zlučovanie, bojíme sa slov, že do väčších celkov sa musíme dať dohromady,“ uviedol Rybníček.

Slovensko je podľa Rybníčka naozaj veľmi diverzifikovaná krajina, hoci hovoríme, že sme rurálna, keďže štatút mesta má len 141 miest. „Dnes si vezmeme, že cez 2000 obcí na Slovensku je maličkých a tie úplne malé sú v katastrofálnej situácii, pretože už nemajú ani na výplaty pre svojho starostu, pre svojich úradníkov, ani ešte na rozvoj.“

Zásadná úloha samospráv

Podľa Rybníčka samosprávu si reálne prvýkrát všimla Dzurindova vláda v roku 2005 a od toho času sa jej nikto nevenoval. Pripomenul zároveň úlohu samosprávy počas Covidu-19 alebo pri začiatku vojny na Ukrajine, keď zohrala zásadnú rolu.

„Viete, že sme zvyknutí na to, že nám tečie voda, sme zvyknutí na to, že automaticky zasvieti elektrika. Pozrite sa, čo sa deje, keď zrazu prestane ísť autobus, keď zrazu prestaneme žiť bez elektriky a neviem čo. A ľudia toto považujú za samozrejmé, ale to sa musí tiež zaplatiť. Aj smeti niekto vynáša, aj tú elektriku niekto zapína, aj napríklad tých dôchodcov v tých domoch sociálnych služieb niekto opatruje, ľudia tiež potrebujú nejakú mzdu, tiež potrebujú niečo. Ale ľudia majú pocit, že samospráva a starosta to zvládnu a má to urobiť, ale to tak nefunguje,“ uviedol pre SITA Richard Rybníček.

