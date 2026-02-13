Ďalšia streľba na internáte Štátnej univerzity Južnej Karolíny v USA si vyžiadala dve obete

Streľba na študentskom internáte Hugine Suites Štátnej univerzity Južnej Karolíny v Spojených štátoch si vo štvrtok vyžiadala dve obete na životoch a jedného zraneného. Incident sa stal približne o 21:15 miestneho času, uviedlo vedenie univerzity. Dodalo, že areál vysokej školy uzavreli.
Nie je to prvýkrát, keď na univerzite došlo k smrteľnej streľbe. V októbri sa v kampuse univerzity odohrali dve streľbyPodľa ABC News sa jedna z nich stala tiež v Hugine Suites, kde zahynul jeden človek a ďalší utrpel zranenia.
„Predstavitelia univerzity zatiaľ nepotvrdili totožnosť obetí ani stav zranenej osoby. Kampus zostáva uzavretý,“ informovala v piatok univerzita. Neuviedli, či v súvislosti so streľbou niekoho zadržali, oznámili však, že piatkové vyučovanie zrušili. Podľa univerzity jej s hliadkovaním v okolí kampusu pomáhajú miestne policajné zložky.
Univerzita má približne tritisíc študentov. Ide o historicky „černošskú“ vysokú školu, ktorej väčšinu študentov tvoria tradične Afroameričania.
Štvrtkový incident sa stal len niekoľko dní po tom, ako 18-ročný útočník v kanadskej provincii Britská Kolumbia zabil na strednej škole osem ľudí. Spojené štáty dlhodobo čelia násiliu páchanému strelnými zbraňami, ktoré si ročne vyžiada tisíce obetí.