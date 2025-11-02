Ďalšia rana pre Rusko: Drony zaútočili na ropný terminál v meste Tuapse

Ukrajinské drony údajne v sobotu večer zaútočili v meste Tuapse v ruskom Krasnodarskom kraji na nakladaciu rampu ropného terminálu a ropný tanker. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informovali o tom ruské mediálne kanály, ktoré pôsobia na komunikačnej platforme Telegram.
Predstavitelia regionálneho krízového štábu Krasnodarského kraja neskôr potvrdili dronový útok.
Na sociálnych sieťach sa objavili zábery zachytávajúce veľký požiar, ktorý vyšľahol z móla ropného terminálu pri Čiernom mori. Ruské kanály s odvolaním sa na miestnych obyvateľov uviedli, že v okolí ropného terminálu bolo vidieť najmenej tri požiare, vrátane jedného na ropnom tankeri.
Ukrajinské námorníctvo zasiahlo raketami Neptún ruskú energetiku
Ropný terminál prevádzkuje ruská štátna ropná spoločnosť Rosnefť, uviedli miestne médiá. Tuapse je dôležitým uzlom ruského ropného exportu, s terminálmi a infraštruktúrou, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v energetickej logistike krajiny.