Ďalšia rana pre Rusko: Drony zaútočili na ropný terminál v meste Tuapse

Mesto je dôležitým uzlom ruského ropného exportu, s terminálmi a infraštruktúrou, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v energetickej logistike krajiny.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Rusko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Rusko

Ukrajinské drony údajne v sobotu večer zaútočili v meste Tuapse v ruskom Krasnodarskom kraji na nakladaciu rampu ropného terminálu a ropný tanker. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informovali o tom ruské mediálne kanály, ktoré pôsobia na komunikačnej platforme Telegram.

Predstavitelia regionálneho krízového štábu Krasnodarského kraja neskôr potvrdili dronový útok.
Na sociálnych sieťach sa objavili zábery zachytávajúce veľký požiar, ktorý vyšľahol z móla ropného terminálu pri Čiernom mori. Ruské kanály s odvolaním sa na miestnych obyvateľov uviedli, že v okolí ropného terminálu bolo vidieť najmenej tri požiare, vrátane jedného na ropnom tankeri.

Ropný terminál prevádzkuje ruská štátna ropná spoločnosť Rosnefť, uviedli miestne médiá. Tuapse je dôležitým uzlom ruského ropného exportu, s terminálmi a infraštruktúrou, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v energetickej logistike krajiny.

Okruhy tém: Ropný tanker Rusko-ukrajinský konflikt Tuapse útok dronom vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk