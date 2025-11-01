Ukrajinské námorníctvo zasiahlo raketami Neptún ruskú energetiku

Terčom bola Oriolska tepelná elektráreň a Novobrianska elektráreň v ruskej Oriolskej oblasti.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Archívne, SITA/AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Ukrajinské námorníctvo v sobotu potvrdilo, že v noci na piatok zaútočilo raketami s plochou dráhou letu Neptún na ruské energetické zariadenia. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Rakety zasiahli Oriolsku tepelnú elektráreň a Novobriansku elektráreň v ruskej Oriolskej oblasti, uviedlo ukrajinské námorníctvo. Obe zariadenia zásobovali elektrinou vojensko-priemyselné závody v regióne a ich zničenie „zasadilo vážnu ranu logistike okupantov“, uviedlo ukrajinské námorníctvo na komunikačnej platforme Telegram.

Gubernátor Oriolskej oblasti Andrej Klyčkov vyhlásil, že Oriolsku tepelnú elektráreň zasiahli trosky z dronov, čo „spôsobilo poškodenie zariadení na dodávku energie“. Pred útokom však Klyčkov varoval pred raketovou hrozbou a miestni obyvatelia podľa telegramového kanálu Astra uviedli, že útok neznel ako útok dronov.

Okruhy tém: Raketový útok ruské územie vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk