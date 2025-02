Ďalšia letecká tragédia v USA: Zahynula celá zdravotnícka posádka aj mladá pacientka s matkou – VIDEO, FOTO

Zdravotnícke lietadlo so šiestimi ľuďmi na palube sa zrútilo v americkom meste Philadelphia. Pri havárii zahynulo mladé dievča z Mexika, ktoré sa v Spojených štátoch liečilo, jeho matka a posádka vrátane zdravotníkov, ktorí dievča sprevádzali. Pre AFP to uviedla nemocnica, v ktorej sa dievča liečilo. Nehoda sa stala v piatok po 18-tej miestneho času (24:00 SEČ). Všetci na palube boli mexickými štátnymi príslušníkmi.

Spoločnosť Jet Rescue Air Ambulance pôsobiaca v oblasti leteckej záchrannej služby, ktorá lietadlo prevádzkovala, vo vyhlásení pre americké médiá potvrdila, že obeťami havárie sa stali dvaja pasažieri a štyria členovia posádky.

🚨 Tragic Plane Crash in Philadelphia 🚨

A medical ambulance plane carrying six people, including a young girl who had just received life-saving treatment, crashed on a street in Philadelphia, setting nearby homes ablaze.

🔹 The aircraft was on a medical evacuation mission.

🔹… pic.twitter.com/rSRVgm6Ucp

— Live Updates (@LiveupdatesUS) February 1, 2025