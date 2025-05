Ďalší do populistického klubu k Ficovi a Orbánovi. EÚ očakáva výsledok volieb v Rumunsku

Európska únia sa pripravuje na možný vstup ďalšieho krajne pravicového politika do klubu 27 krajín, keďže George Simion je favoritom nedeľných prezidentských volieb v Rumunsku. Hoci v Bruseli panuje obava z jeho nacionalistickej a euroskeptickej politiky, viacerí diplomati zdôrazňujú, že jeho prípadné víťazstvo neochromí fungovanie EÚ.

„Nebolo by dobrá správa mať eurofóba, ale to ešte neznamená, že to zastaví (európsky) stroj,“ uviedol jeden z európskych diplomatov. Voľby v Rumunsku, ktoré je kľúčovou krajinou Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) s 19 miliónmi obyvateľov, budú ostro sledované tiež preto, že minuloročné novembrové hlasovanie anulovali.

Ďalší neposlušný chlapec?

Simion získal v prvom kole takmer 41 percent hlasov, kým jeho súper v druhom kole Nicusor Dan iba 21 %. Triumf Simiona by posilnil nacionalistický tábor v EÚ, ktorý už reprezentujú lídri ako Viktor Orbán z Maďarska, Robert Fico zo Slovenska či Giorgia Meloniová z Talianska. „Populistická strana sa bude tešiť z ďalšieho neposlušného chlapca vo svojich radoch,“ povedal Florent Parmentier, politický analytik z think-tanku Jacques Delors Institute.

Pred voľbami Simion posilnil svoje postavenie stretnutiami s talianskou premiérkou Meloniovou v Ríme a poľským prezidentom Andrzejom Dudom vo Varšave. Vo štvrtok sa v Bruseli stretol s pravicovými europoslancami.

Odmieta pomoc Ukrajine, no Rumunsko nie je Maďarsko

Hoci je prezidentský úrad v Rumunsku prevažne symbolický, hlava štátu zastupuje krajinu na samitoch EÚ. Simion, ktorý odmieta vojenskú pomoc Ukrajine a kritizuje „absurdné politiky“ Únie, by mohol využívať právo veta v kľúčových otázkach zahraničnej a obrannej politiky, podobne ako Orbán v Maďarsku.

„Rumunsko však nie je Maďarsko,“ upozornil ďalší diplomat. „Ani vnútorne, pokiaľ ide o ovládnutie médií, ani navonok, pokiaľ ide o ochotu a schopnosť postaviť sa proti hlavnému prúdu EÚ.“ Parmentier dodal, že Simion je „skôr v pozícii kritika bruselských technokratov než samotnej Európskej únie“.

Európska komisia zaujala v tomto smere opatrný postoj. „Ešte stále nás čaká druhé kolo. Dovoľte nám nešpekulovať o tom, čo sa môže alebo nemusí stať,“ uviedol hovorca Európskej komisie Stefan de Keersmaecker.