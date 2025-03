Dajte stop cigaretovému dymu a aj zbytočnému plytvaniu batériami

Bezdymová alternatíva VEEV ONE je šetrnejšia k okoliu a prináša úsporu pre peňaženku.

Jednorazové produkty sa stali bežnou súčasťou života. Pohodlie, ktoré ponúkajú, má však svoju odvrátenú stranu – veľké množstvo odpadu. Elektronické cigarety nie sú výnimkou. Na trhu existuje viacero bezdymových alternatív, pričom tie s opakovaným použitím majú nižší dopad na životné prostredie aj finančnú náročnosť. Vďaka VEEV ONE sa už nemusí plytvať batériami – čím sa výrazne zníži elektroodpad a má super cenu.

Väčšina jednorazových bezdymových zariadení končí už po krátkom použití v koši, a s nimi aj ich zabudované batérie, ktoré by mohli slúžiť oveľa dlhšie. Dospelí fajčiari, ktorí by inak pokračovali vo fajčení klasických cigariet, alebo tí, ktorí vyhľadávajú jednorazové elektronické cigarety, môžu urobiť ešte rozumnejšiu voľbu. Vybrať si VEEV ONE – menej rizikovú bezdymovú alternatívu oproti klasickým cigaretám a finančne výhodnejšiu alternatívu oproti jednorazovým zariadeniam.

Menej riziková voľba

Bezdymové alternatívy ku klasickým cigaretám, sú pre dospelého fajčiara, ktorý by inak pokračoval vo fajčení, lepšou voľbou. Produkujú totiž výrazne nižšie hladiny škodlivín ako klasické cigarety. Tie vznikajú najmä pri horení tabaku, rovnako ako pri ňom vzniká škodlivý cigaretový dym a čo je ešte podstatnejšie, aj nebezpečný decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. Bezdymové zariadenie VEEV ONE funguje na báze nahrievania tekutiny s obsahom nikotínu, teda e-liquidu, netvorí teda cigaretový dym, ale aerosól.

Foto: PMI

Praktické a udržateľnejšie riešenie

VEEV ONE je cenovo dostupné a intuitívne bezdymové zariadenie dostupné v piatich dizajnových farbách. Dospelí užívatelia pri ňom ocenia praktické vreckové prevedenie a širokú ponuku vysokokvalitných náplní. Tie sú balené v krabičke po dvoch kusoch, čo je ekonomicky výhodnejšie ako jednorazové elektronické cigarety. VEEV ONE sa totiž dobíja opakovane a vymieňajú sa len náplne s e-liquidom. Výsledkom je menej batérií v odpade a menšia environmentálna záťaž.

Výmena jednorazovky za VEEV ONE ešte výhodnejšie

Odporúčaná maloobchodná cena VEEV ONE je 7,90 eur vrátane krabičky náplní. Ak však dospelý užívateľ prinesie do IQOS predajne 3 akékoľvek použité jednorazové e-cigarety, získa registračnú sadu VEEV ONE a jedno balenie náplní len za 5 centov. Takto vyzbierané e-cigarety poputujú na recykláciu.

Bezdymové zariadenia VEEV ONE produkujú v porovnaní s cigaretami v priemere o 99 percent* menej škodlivín, nie sú však bez rizika. Obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Sú však lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

*To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 99 %. VEEV ONE nie je bez rizika. Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri sa na dôležité informácie na www.IQOS.com.

Informačný servis