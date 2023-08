Cyperská polícia po troch mesiacoch vyšetrovania rozbila skupinu prevádzačov

Cyperská polícia oznámila, že rozložila skupinu prevádzačov zodpovednú za prepravu nelegálnych sýrskych migrantov zo Sýrie, Libanonu a Turecka.

Razie v niekoľkých domov

Polícia v stredu uviedla, že tri mesiace trvajúce vyšetrovanie viedlo k zatknutiu piatich podozrivých po tom, ako 40 policajtov uskutočnilo razie v niekoľkých domoch na juhovýchode ostrova.

Cyperský súd rozhodol o zadržaní podozrivých, ktorí sú sýrskymi občanmi, na osem dní, kým polícia nedokončí vyšetrovanie.

Hľadá sa ďalších sedem osôb

Hovorca polície Christos Andreou pre tlačovú agentúru The Associated Press povedal, že v súvislosti s prevádzačskou skupinou je hľadaných ďalších sedem Sýrčanov, vrátane ich šéfa, o ktorom predpokladajú, že ušiel do zahraničia.