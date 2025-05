Cristiano Ronaldo signalizuje koniec v Al-Nassr. Táto kapitola je za mnou, uviedol Portugalčan

Cristiano Ronaldo v pondelok naznačil, že by mohol opustiť saudskoarabský klub Al-Nassr, keď na sociálnych sieťach vyhlásil: „Táto kapitola je za mnou.“ Štyridsaťročný portugalský útočník prišiel do Al-Nassr v roku 2023 z Manchestru United a kontrakt s týmto zamestnávateľom mu platí iba do tohtoročného leta.

Už 1. júna sa začne niekoľkodňové špeciálne prestupové okno pre kluby účinkujúce na majstrovstvách sveta klubov v USA. Tím Al-Nassr sa na turnaji nepredstaví, na rozdiel od konkurenčného Al-Hilalu. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino minulý týždeň uviedol, že „prebiehajú diskusie“ o Ronaldovom prípadnom pôsobení na podujatí v Spojených štátoch v USA, ktoré štartuje 14. júna.

Bude Ronaldo na MS klubov?

„Príbeh? Ešte sa píše. Som vďačný všetkým,“ doplnil Cristiano Ronaldo k fotografii v drese Al-Nassr. Klub v tejto sezóne skončil tretí v saudskoarabskej lige a v semifinále ázijskej Ligy majstrov vypadol s japonským Kawasaki Frontale. Ronaldo bol najlepším strelcom saudskoarabskej súťaže s 25 gólmi.

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty vlani vyhlásil, že by mohol ukončiť kariéru práve v Al-Nassr. Jeho veľký rival Lionel Messi sa na MS klubov predstaví s Interom Miami. Infantino v rozhovore pre streamera IShowSpeed naznačil, že Ronaldo by mohol hrať na turnaji za niektorý z účastníckych klubov: „Prebiehajú diskusie s viacerými klubmi, takže ak má niektorý záujem angažovať Ronalda na MS klubov… Kto vie, kto vie.“