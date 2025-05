Najstarší syn Cristiana Ronalda dostal pozvánku do portugalskej reprezentácie do 15 rokov

Cristiano dos Santos, najstarší syn päťnásobného víťaza Zlatej lopty Cristiana Ronalda, bol v utorok prvýkrát povolaný do portugalskej reprezentácie do 15 rokov.

Štrnásťročný hráč, ktorý rovnako ako jeho otec hrá za Al-Nassr v Saudskej Arábii, má za sebou aj pôsobenia v bývalých kluboch CR7 – v anglickom Manchestri United a talianskom Juventuse Turín.

Cristiano Ronaldo’s eldest son Cristiano dos Santos has been called up to the Portugal Under-15 squad for the first time.

The 14-year-old is part of the youth setup of Al Nassr, the Saudi Pro League side where his father plays.

Portugal’s Under-15 side will play against Japan,… pic.twitter.com/bOdBy3rEFj

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 6, 2025