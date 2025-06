Mbappé o zatrpknutosti voči PSG: Neodišiel som príliš skoro, môj príbeh sa v Paríži skončil - FOTO

Kapitán Francúzska Kylian Mbappé povedal, že nie je zatrpknutý preto, lebo Paríž Saint-Germain vyhral Ligu majstrov rok po jeho odchode do Realu Madrid.

„Neodišiel som príliš skoro, môj príbeh s PSG sa skončil. Nie som zatrpknutý, dosiahol som koniec cesty,“ uviedol podľa agentúry AFP na tlačovej konferencii pred nedeľňajším (8.6.) zápasom o tretie miesto v Lige národov (LN) proti Nemecku v Stuttgarte.

Minulý týždeň v Mníchove rozdrvil klub z hlavného mesta Francúzska taliansky Inter Miláno 5:0 a vyhral Ligu majstrov po prvý raz v histórii.

„Vyskúšal som všetko. Osud chcel, že sa to muselo stať bezo mňa. To, že PSG vyhralo Ligu majstrov bezo mňa, ma neovplyvňuje. Bol som šťastný, myslím si, že si to zaslúžili,“ priblížil 26-ročný útočník.

„Je to najlepší tím v Európe. Nepamätám si, že by som videl klub, ktorý by vo veľkom finále vyhral 5:0,“ zdôraznil Mbappé.

Bez trofeje

Rodák z Paríža bol najbližšie k zisku „ušatej“ trofeje v roku 2020, no PSG vtedy prehralo vo finále s Bayernom Mníchov.

Dvadsaťšesťročný futbalista prestúpil do Madridu v lete 2024 v nádeji, že zdvihne nad hlavu pohár Ligy majstrov, ale „biely balet“ vypadol vo štvrťfinále súťaže s londýnskym Arsenalom.

Real v sezóne 2024/25 nezískal žiadnu trofej, čo sa stalo prvýkrát za ostatné štyri roky.