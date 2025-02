Cristiano Ronaldo mohol byť spoluhráč Lionela Messiho v FC Barcelona. Prečo sa tak nestalo?

Portugalská futbalová megastar Cristiano Ronaldo krátko pred dovŕšením štyridsiatky šokuje svojich fanúšikov tvrdením, že kedysi dávno, v čase rozbiehajúcej sa kariéry, mohol hrať za FC Barcelona.

Ronaldo tvrdí, že sa to malo udiať v roku 2003 po tom, čo opustil Sporting Lisabon a pred začiatkom pôsobenia v Manchestri United.

Stretol sa s niekým z FCB

„Áno, bolo to v čase, keď som hral v Sportingu Lisabon a mal som možnosť pripojiť sa k rôznym klubom, jedným z nich bol aj FC Barcelona. Pamätám si, že som vtedy bol s človekom z Barcelony, ktorý ma chcel podpísať, ale nestalo sa tak. Možno ma aj chceli priviesť do tímu, ale bolo by to až v nasledujúcom roku. Potom prišiel Manchester United a sir Alex Ferguson a podpísal ma. Vtedy som pochopil, že vo futbale sa hýbe všetko veľmi rýchlo,“ vysvetlil útočník známy pod prezývkou CR7 na webe footboom1.com.

Toto odhalenie bývalého hráča Manchestru United, Realu Madrid, Juventusu Turín a aktuálne saudskoarabského Al-Nassr. šokovalo viacero jeho fanúšikov najmä vzhľadom na intenzívnu dlhoročnú rivalitu medzi Realom Madrid a FC Barcelona.

Mohol hrať s Messim?

Ak by Ronaldovi vyšlo pôsobenie v katalánskom veľkoklube, mohol sa stať súčasťou zlatej éry FC Barcelona a najmä by bol spoluhráčom Argentínčana Lionela Messiho, čo si zrejme väčšina fanúšikov portugalského ostrostrelca so silným futbalovým egom ani len nedokáže predstaviť.

Odpichol sa v ManUtd

Namiesto toho Ronaldo v rokoch 2003 – 2009 pomohol Manchestru United 84 gólmi k trom titulom v Premier League, jednému titulu v FA Cupe a tiež prvenstvu v Lige majstrov v sezóne 2007/2008 a na majstrovstvách sveta klubov. Utvoril si tým výbornú východiskovú pozíciu pre postupné naháňanie streleckých rekordov na klubovej aj reprezentačnej úrovni.