Courtois vynechá zápas Ligy majstrov proti Olympiakosu Pireus pre vírusovú gastroenteritídu

Belgického brankára Realu Madrid zastúpi ukrajinský gólman Andrij Lunin. „Biely balet“ ťahá šnúru troch duelov bez víťazstva.
Thibaut Courtois
Brankár Realu Madrid Thibaut Courtois vyhadzuje z ihriska zapaľovač, ktorý predtým hodili fanúšikovia Atlética Madrid, počas vzájomného zápasu v nedeľu 29. septembra 2024. Foto: SITA/AP
Španielsky futbalový klub Real Madrid absolvuje stredajší duel ligovej časti Ligy majstrov na pôde gréckeho Olympiakosu Pireus bez belgického brankára Thibauta Courtoisa. Tridsaťtriročného dvojmetrového dlháňa trápi vírusová gastroenteritídu.

Vedenie „bieleho baletu“ v utorok potvrdilo, že skúsenému gólmanovi lekári diagnostikovali spomenuté ochorenie. Jeho miesto v súboji v Aténach zastane ukrajinský gólman Andrij Lunin.

Rekordný 15-násobný víťaz Ligy majstrov Real Madrid je v ligovej časti na siedmom mieste tabuľky, v ostatných troch zápasoch naprieč všetkými súťažami nezvíťazil. V La lige remizoval s Vallecanom aj Elche, v Lige majstrov prehral na pôde FC Liverpool.

Courtois pôsobí v Reale od leta 2018 a za madridský klub odchytal už 305 duelov.

