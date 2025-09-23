Continental film prináša Halloween pre všetkých: V ponuke bude horor, animák aj rodinný film!

Continental film prichádza s titulmi, ktoré potešia malých aj veľkých. Rodiny sa môžu tešiť na bláznivú animovanú novinku Zoopokalypsa alebo mysteriózny príbeh Cukrkandl. Na opačnej strane spektra čaká odvážnych divákov mrazivý horor POZOR! KŔMENIE DETÍ ZAKÁZANÉ.
Halloween bude v kinách pestrý aj vďaka silnej ponuke filmových titulov distribučnej spoločnosti Continental film. Pripravte sa na množstvo strachu, hororu, mysterióznosti, ale aj bláznivej zábavy!
Animovaní zombíci
Pre detských divákov a rodiny prichádza animovaná rozprávka Zoopokalypsa. Najnovší animovaný film ponúka netradičné spojenie napätia, zábavy a nečakaného hrdinstva. A hoci sú v hlavnej úlohe zombíci, tentokrát sa nikto nemusí báť. Strašidelná téma je podaná s nadhľadom a humorom, takže si film užijú malí aj veľkí diváci.
Dej sa odohráva v zdanlivo pokojnej ZOO, kde sa medzi zvieratkami rozšíri záhadný vírus. Namiesto paniky však prichádza smršť bláznivých situácií. Zvieratá sa menia na zombíkov, ale nie krvilačných, skôr nešikovných a vtipných. Čaká nás teda strašidelná, no zároveň hravá a originálna komédia, ktorá je ako stvorená na sviatok duchov a masiek.
Film režírovali Ricardo Curtis a Rodrigo Perez-Castro, skúsení animátori, ktorí stáli aj za hitmi ako Doba ľadová, Rio či Ja, zloduch. Inšpiráciou bol pôvodne hororový komiks autora Clivea Barkera, no nápad sa nakoniec premenil na zábavný rodinný príbeh, kde svet zachraňujú zvieratká. Zoopokalypsa je film, ktorý spája strašidelné prvky, vtip a poriadnu dávku fantázie. Možno je trochu bláznivý, ale v tom najlepšom slova zmysle. A tiež ukazuje, že aj zombíci môžu byť (trochu) roztomilí, ak im dáte šancu. Ak máte radi neobvyklé príbehy, bláznivé zvieratá a netradičný humor, určite si túto kanadskú animovanú jazdu nenechajte ujsť už 23.októbra!
Pozrite si trailer animovanej rozprávky Zoopokalypsa tu:
Horor od Spielbergovej
Na druhú stranu pre milovníkov hororov si Continental film pripravil temnú snímku POZOR! KŔMENIE DETÍ ZAKÁZANÉ. Zverejnený nový trailer prináša príbeh skupiny sirôt, ktoré utekajú pred záhadnou nákazou. Deti nachádzajú útočisko v odľahlom dome záhadnej ženy, ktorá sa ich ujme, no čoskoro sa ukáže, že skrýva temné a nebezpečné tajomstvo. Čo sa spočiatku javí ako bezpečný prístav, sa premení na nočnú moru, keď ich nová „záchrankyňa“ odhalí svoju pravú, temnú tvár. Napätie a strach gradujú v klaustrofobickom prostredí domu, kde si deti musia nájsť spôsob, ako prežiť a uniknúť z rukou tej, ktorá ich mala chrániť.
Desivá snímka POZOR! KŔMENIE DETÍ ZAKÁZANÉ predstavuje režijný debut mladej režisérky Destry Allyn Spielberg, ktorá je dcérou legendárneho Stevena Spielberga. V mysterióznom horore exceluje herečka Michelle Dockery, známa napríklad zo série Panstvo Downton. Okrem nej účinkujú v snímke aj Giancarlo Esposito, Zoe Colletti, Andrew Liner, Dean Scott Vazquez, Regan Aliyah, Emma Meisel, Josh Melnick a Vernon Davis. „Tento film je výsledkom vášne, dôvery a nespočetných hodín spolupráce,“ hovorí Spielbergová. „Ako režisérka som hrdá, že som mohla spoluvytvárať príbeh, ktorý odráža talent a srdce všetkých, ktorí sa na ňom podieľali.“ Temný horor POZOR! KŔMENIE DETÍ ZAKÁZANÉ si budú môcť diváci pozrieť v kinách už od 30.októbra.
Pozrite si trailer hororu POZOR! KŔMENIE DETÍ ZAKÁZANÉ tu:
Rodinný Cukrkandl
V neposlednom rade sa k halloweenskej tématike dokonale hodí aj česko – slovenská mysteriózny rodinný príbeh Cukrkandl, ktorý ukazuje, že cukor nekazí len zuby, ale aj medziľudské vzťahy. Tajomný príbeh s prvkami rozprávky aj dobrodružstva o začiatkoch stomatológie prichádza s výnimočným vizuálnym spracovaním, napínavou zápletkou a skvelým hereckým obsadením. V hlavnej úlohe mladej zubárky sa predstaví Tereza Ramba, po jej boku uvidíme Mareka Adamczyka. Ďalšie postavy vo filme plnom sladkých lákadiel a dobrodružstva stvárnili Jiří Lábus, Pavel Zedníček, Martin Myšička, Vica Kerekes, Maroš Kramár, Jiří Dvořák, Marek Ťapák a detskí herci na čele s Theom Schaeferom. Cukrkandl uvedie do kín distribučná spoločnosť Continental film už 23.októbra.
Pozrite si trailer mysteriózneho rodinného filmu Cukrkandl tu:
