Colorado bez bodu po 17 zápasoch, hráči Islanders strelili 6 gólov - VIDEO

Hokejisti Colorada na ľade New York Islanders prehrali 3:6 a od súboja v Bostone 25. októbra (prehra 2:3) prvýkrát nezískali ani jeden bod.
Počas bodovej série 17 duelov prehrali hráči Avalanche iba trikrát po predĺžení, resp. nájazdoch. Nathan MacKinnon ukončil sériu štyroch zápasov s bodmi, v ktorej zaznamenal 5 gólov a 4 asistencie.
„Neboli sme dostatočne dobrí v dorážkach pred bránkou a tiež sme horšie čítali herné situácie. Musíme tam byť rýchlejší a dôraznejší. V tomto zápase niektorí naši hráči nemali svoj deň. Ich chyby nás stáli zápas, ale aspoň sme bojovali,“ vravel tréner Colorada Jared Bednar na webe NHL.
Najlepší tím prehral
Jeden z najlepších hráčov NY Islanders bol Mathew Barzal, autor gólu a dvoch asistencií. „Prišiel k nám najlepší tím celej ligy a my sme konečne premieňali svoje šance. Dosiahli sme veľké víťazstvo,“ uviedol Barzal.
„Súper mal pred týmto zápasom iba jednu prehru v riadnom hracom čase. Viac k tomu ani netreba dodávať. Hráčom som pred zápasom povedal, že ak môže niekto zdolať Colorado, tak sme to my s naším štýlom hokeja. V poslednom čase hráme naozaj dobre. Hráčom patrí veľké uznanie,“ skonštatoval tréner Colorada Patrick Roy.
Všetko im padlo
Tridsaťtribodový obranca Cale Makar zdôraznil, že jeho tím predviedol dobré veci na ľade, ale bolo ich málo.
„Súperovým hráčom dnes všetko padlo do bránky, boli tam aj nešťastné odrazy puku z našej strany. Niektoré zápasy sú jednoducho také,“ povedal Makar.