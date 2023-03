Čo spôsobuje eufóriu z behu? Nie sú za tým endorfíny, tvrdia vedci

Hypotéza, že eufóriu z behu spôsobujú endorfíny je mýtus. Podľa najnovších štúdií pocity radosti vznikajú ako výsledok aktivácie endokanabinoidného systému (EKS).

Pocit eufórie po behu či akomkoľvek cvičení často mnohí dávame za príčinu pôsobeniu endorfínov – ktoré sú známe ako „chemikálie vyvolávajúce dobré pocity“, pretože vďaka nim telo necíti bolesť. No ide o nepravdivú hypotézu, ktorá pravdepodobne vznikla z rôznych štúdií v 80-tych rokoch. Okrem iných výčitiek sa jej najviac oponuje tým, že výskum meral množstvo endorfínov v krvi. To však nie je možné, lebo tieto molekuly sú príliš veľké na to, aby prekonali krvno-mozgovú bariéru. Aj výskumníci endorfínov tvrdia, že táto hypotéza je „mýtus zveličený pop kultúrou.“

Z čoho je potom tá eufória?

Najnovšie štúdie tvrdia, že spomínaná eufória pri športe vzniká ako výsledok aktivácie endokanabinoidného systému (EKS). Tieto látky účinkujú podobne ako bežné kanabinoidy, molekuly v konope. To znamená, že zmierňujú úzkosť, bolesť a vyvolávajú tiež pocity radosti.

EKS je systém receptorov, enzýmov a endokanabinoidov, ktorý moduluje mnoho fyziologických procesov, vnútornú sekréciu a ďalšie systémy. Endokanabinoidy ako anandamid (AEA), 2-arachidonoylglycerol (2-AG), N-palmitoylethanolamine (PEA) a N-oleoylethanolamine (OEA) sú lipidy, ktoré sa viažu na endokanabinoidné receptory, aby ovplyvňovali signalizáciu medzi bunkami.

Účel EKS v regulácii zápalov, svalovej sily, či metabolizmu energie je dobre zdokumentovaný viacerými výskumami. Nové klinické štúdie napríklad ukazujú, že „liečivé“ konope alebo lieky na báze kanabinoidov zmierňujú bolesť pri závažných ochoreniach, ako je rakovina, skleróza multiplex a fibromyalgia.

Dôležitý črevný mikrobióm

Štúdia z roku 2021navyše ukazuje, že aktivácia EKS počas cvičenia ovplyvňuje aj črevný mikrobióm. Zvýšená hodnota SCFA (z angl. short fatty acids) s ich protizápalovými účinkami je do jednej tretiny ovplyvnená EKS. Endokannabinoidy v obehu sú tiež spájané s vyššou mikrobiálnou diverzitou a nižším počtom zápalových baktérií. Ďalšie dôkazy naznačujú, že črevný mikrobióm a cvičenie regulujú metabolizmus a homeostázu nezávisle od stravy. Črevný mikrobión je veľmi dôležitý nielen pre našu imunitu, ale tiež prispieva k tvorbe vitamínov K a B či rozkladá vlákninu na dôležité mastné kyseliny s krátkym reťazcom.

Štúdia-neštúdia, ak sa pri cvičení cítite dobre, tak cvičte pre radosť!

Okrem cvičenia vedia EKS ovplyvniť aj rastlinné kanabinoidy, resp. fyto-kanabinoidy. Vyskytujú sa len v jednej jedinej rastline na svete, ale je ich rovno viac ako 150. Tá rastlina sa volá konopa. Dva najznámejšie fyto-kanabinoidy v konope sú Tetrahydrocannabinol (THC) a Cannabidiol (CBD). THC je pre svoje omamné vlastnosti špecifický a nelegálny kanabinoid. Naopak CBD omamné nie je a jeden z jeho farmakologických účinkov je, že podobne ako cvičenie, zvyšuje hodnoty endokanabinoidu anandamid-u (AEA). Ten sme v texte vyššie zvýraznili naschvál. Jeho názov je totižto odvodený zo sanskritu od slova „blaho”. Takže pomenovanie stavu pri cvičení „eufória“ (z angl. runner’s high) má nenápadnú spojitosť.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.