Člen vlády nemusí mať bezpečnostnú previerku, reaguje ministerstvo spravodlivosti na kritiku, ktorej čelí Mikulec

Člen vlády SR je podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností oprávnenou osobou s osobitným postavením, na ktorú sa nevykonáva bezpečnostná previerka. Konštatuje to v stanovisku Ministerstvo spravodlivosti SR.

Stanovisko sprostredkoval rezort vnútra v súvislosti s kritikou ministra vnútra Romana Mikulca, že sa bez previerky oboznamoval s utajenými skutočnosťami.

Bezpečnostnú previerku nepotrebujú

„Platné znenie zákona o ochrane utajovaných skutočností neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by umožňovalo či vyžadovalo vykonanie previerky na oprávnenú osobu s osobitným postavením,“ uvádza sa v stanovisku rezortu spravodlivosti s tým, že oprávnené osoby s osobitným postavením sa môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami z titulu svojej funkcie a v jej rozsahu bez vykonania bezpečnostnej previerky.

Zároveň ministerstvo zdôrazňuje, že aktuálne neeviduje medzinárodnú zmluvu, ktorou je SR viazaná, ktorá by pre oprávnené osoby s osobitným postavením vyžadovala vykonanie previerky na niektorú z oprávnených osôb s osobitným postavením.

„Touto zmluvou rozhodne nie je Severoatlantická zmluva, pretože táto zmluva neobsahuje žiadnu zmienku o ochrane utajovaných či citlivých informácií. Ak existujú v rámci NATO akékoľvek osobitné dokumenty regulujúce prístup k informáciám, ktoré NATO chráni ako utajené, tak tieto dokumenty rozhodne nie sú medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,“ skonštatoval rezort spravodlivosti.

Pokiaľ ide o prístup k utajovaným skutočnostiam Európskej únie zo strany osôb, ktoré majú náležité povolenie na základe povahy svojej funkcie, to sa podľa ministerstva stanovuje na základe vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov. „Takéto osoby sú poučené o bezpečnostných povinnostiach v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností EÚ,“ dodal rezort spravodlivosti.

Kontrola NBÚ na ministerstve vnútra

Šéf Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Roman Konečný minulý týždeň informoval členov parlamentného výboru na kontrolu činnosti NBÚ o výsledkoch minuloročnej kontroly NBÚ na ministerstve vnútra.

Z jej záverov podľa neho vyplýva, že Roman Mikulec opakovane neoprávnene manipuloval s utajovanými informáciami. Zákon údajne porušil 29-krát a dostal sa k utajovaným informáciám, ktoré sa týkajú NATO alebo Európskej únie.

Podľa ministerstva vnútra sa na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia vzťahuje osobitný režim, ten sa ale netýka oprávnených osôb s osobitným postavením.

„Viazať výkon funkcie ministrov na získanie bezpečnostnej previerky by znamenalo nahradiť slobodné rozhodnutie voličov a išlo by teda o radikálny zásah do demokratickej podstaty SR,“ vyhlásil rezort.