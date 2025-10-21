City Sounds v znamení slovenskej hudby: od mladých talentov až po jazzové legendy

Festival City Sounds prinesie 7. a 8. novembra na Slovensko špičkových svetových hudobníkov, ale aj výnimočných slovenských muzikantov ako Sisa Michalidesová, Peter Dobai aj projekt 1000 Plôch, koncertovať budú aj Andreas Varady, Sisa Fehér a projekt hudobného zoskupenia Robert Pospiš, Martin Sillay, Miki Skuta a Miloš Valent. Hviezdami tohtoročného festivalu budú Avishai Cohen, Jazzanova Live s Waynom Snowom, Takuya Kuroda či corto.alto. V predaji zostáva už len posledná tretina vstupeniek, festival je teda z dvoch tretín vypredaný. Kompletné informácie o festivale na www.citysounds.sk.
Večer doplní program Za hranice s hudbou – Showcase absolventov. Moderná vzdelávacia platforma už deväť rokov pomáha mladým talentom rásť a presadiť sa. Cieľom organizátorov City Sounds Festivalu je dať priestor mladým slovenským hudobníkom, ktorí sa postavia na štarte svojej kariéry na rovnaké pódium ako svetové hviezdy. V piatok večer sa predstavia traja z jej absolventov, ktorí si už teraz budujú meno na slovenskej scéne – Anina Camara, flou~, Julie Nox.
V piatkový večer zahrá aj Jofre, slovenský hudobník, producent, spevák a raper Ján Lednický, ktorý je známy svojou hudbou spájajúcou rap, R&B, klavír a gitaru. Ako 15 ročný sa stal majstrov Slovenska v hre na klavíri, hráva s Funny Faces, spolupracoval s Kontrafaktom , Pil C, Calim, Egom. Po hudobnej prestávke sa minulý rok vrátil na scénu s druhým albumom s názvom Protijed. Na City Sounds sa predstaví na klavíri a s vlastnými skladbami.
Festival otvorí v piatok 7. novembra projekt 1000 Plôch – ktorý kombinuje elektroniku, improvizáciu a mystiku. Marek Farebný Osrman (syntetizátory, produkcia) a Julie Nox (vokály, perkusie) vytvárajú hudbu priamo z prítomného okamihu – rozozvučia nahraté slová z publika, premieňajú ich na rytmy a zvuky, ktoré miešajú so syntetizátormi a éterickými hlasmi. Výsledkom je strhujúci spirituálny rituál, ktorý sa deje len raz – tu a teraz.
„Sme radi, že môžeme podporiť slovenských muzikantov v začiatkoch ich kariéry a dať im možnosť predstaviť sa pred našim festivalovým publikom a na veľkom pódiu. Je to jedinečná možnosť podporiť medzinárodné spolupráce a projekty a novú slovenskú tvorbu,“ prezradil o programe Za hranice s hudbou organizátor festivalu Matej Šálek a dodal: „Zároveň aj naše publikum tak dostane exkluzívnu šancu zažiť nové hudobné tváre, o ktorých bude ešte počuť.“
Druhý festivalový večer (sobota 8. november) ožije na pódiu quartet saxofonistu Petra Dobaia, ktorý časť svojho umeleckého života prežil na írskej scéne, vnáša do svojej tvorby medzinárodný rozmer. Jeho kapela v zložení Leopoldo Osio (klavír, Venezuela/Írsko), Juraj Griglák (kontrabas, basgitara) a Marián Ševčík (bicie) ponúkne autorské kompozície, kde sa stretáva jazz s prvkami world music a odkazmi velikánov ako Francis Poulenc, Wayne Shorter či John Coltrane. Dobai sa vlani predstavil na Slovensku debutovým albumom Head in the Clouds, ktorý získal nomináciu na Radio_Head Awards v kategórii Jazzový album roka.
V sobotu sa návštevníci festivalu dočkajú aj unikátneho spojenia hudby a filmu prostredníctvom projektu Sisy Michalidesovej a jej formácie Jazzinfection Trio – Kreutzerova sonáta. Slovenská skladateľka a flautistka, známa svojou farebnou a sugestívnou hudobnou poetikou, napísala nový hudobný sprievod k nemému filmu Gustava Machatého Kreutzerova sonáta (1921), adaptácii psychologickej novely Leva Tolstého. Spolu s gitaristom Pavlom Berezom a basgitaristom Robertom Vizvárim uvedie dielo, ktoré otvára témy vášne, žiarlivosti a ľudskej krehkosti – a premení ich na živý audio-vizuálny zážitok.
Skvelý hudobný večer čaká na fanúšikov už deň pred festivalom – 6. novembra – bude v Bratislave koncertovať jedinečná britská organistka a skladateľka Anna Lapwood, ktorá búra stereotypy o klasickej hudbe a organe ako nástroji, zahrá najznámejšie filmové melódie. City Sounds Festival tak počas troch dní – 6., 7. a 8. novembra – ponúkne návštevníkom silnú hudobnú dávku tejto jesene. V piatok 7. novembra v Bratislave bude koncertovať JAZZANOVA Live feat. Wayne Snow, Takuya Kuroda, Andreas Varady Quartet, v sobotu to bude Avishai Cohen New Trio, Corto.Alto.
City Sounds Festival 2025:
7.11. – piatok
Jazzanova Live feat. Wayne Snow
Andreas Varady Quartet
1000 plôch
Takuya Kuroda
Jofre
Za hranice s hudbou / Anina Camara, flou~, Julie Nox
8. 11. – sobota
Avishai Cohen New Trio
Sisa Fehér – Mammatus
Robert Pospiš, Martin Sillay, Miki Skuta, Miloš Valent – Hydra
Corto. Alto
Peter Dobai Quartet
Jazzinfection Trio + projekcia nemého filmu Kreutzerova sonáta
Vstupenky sú už v predaji – City Sounds Festival https://www.ticketportal.sk/event/CITY-SOUNDS-FESTIVAL-2025?idpartner=1052 a Anna Lapwood https://www.ticketportal.sk/event/ANNA-LAPWOOD-Classics-From-The-Movies?idpartner=1052. Koncerty sú realizované z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostným menšín a podporou Nadácie Bratislava, SOZA a BKIS.
