City Sounds 2025: Bratislava ožije jazzovou fúziou svetových mien a mladých talentov

Svetoznámy Avishai Cohen, legendárna Jazzanova či japonský trubkár Takuya Kuroda – to je len malá ochutnávka výnimočného programu tohtoročného festivalu City Sounds a ďalšie mená ešte len pribudnú. Dva novembrové večery – 7. a 8. novembra – prinesú do Bratislavy hudobné objavy a jedinečné projekty zo svetovej aj domácej scény.
Avishai Cohen je renomovaný izraelský kontrabasista a basgitarista, ktorý sa do Bratislavy vracia so svojím novým triom a albumom Brightlight. Cohen sa preslávil ako člen tria Chicka Coreu, no neskôr si vybudoval vlastný charakteristický štýl – dramatický zvuk akustickej basy, obohatený o prvky židovského folklóru, jazzu, world music a klasickej hudby. Spolu s jeho charizmou na pódiu mu to prinieslo celosvetové uznanie a dnes patrí medzi najvýraznejších basistov svojej generácie. Do Bratislavy príde aj s mladými talentmi – Itay Simhovich (klavír) a Eviatar Slivnik (bicie).
Ďalšou hviezdou programu je Jazzanova Live feat Wayne Snow, berlínsky DJ a producentský kolektív, ktorý patrí k ikonám nu jazzu. Na pódiu sa predstaví kompletná zostava spolu s jedinečným nigérijským spevákom Waynom Snowom, ktorého štýl kombinuje future soul, jazz a elektroniku. Ich vystúpenie sľubuje jedinečný zážitok, ktorý osloví náročných fanúšikov aj nových poslucháčov.
Silu moderného jazzu s výrazným grooveom prinesie aj japonský trubkár Takuya Kuroda. Je obľúbeným spolupracovníkom Josého Jamesa, Lionela Loukeho či Natea Smitha. Od debutu Edge (2011) vydal viacero oceňovaných albumov a svojou fúziou soulu, funku, post-bopu, fusion a hip-hopu si vybudoval rešpektované miesto na svetovej jazzovej scéne.
Na festivale vystúpi aj škótsky fenomén corto.alto, projekt skladateľa, producenta a multiinštrumentalistu Liama Shortalla. Jeho tvorba spája britský jazz s hip-hopom, beatovou hudbou a elektronikou. Hoci vznikol len pred dvoma rokmi, už má na konte viacero cien, nominácií a koncertov vrátane prestížneho festivalu SXSW 2025. Jeho koncert sľubuje explóziu energie a moderného zvuku súčasnej londýnskej scény.
Bohaté zastúpenie bude mať aj slovenská scéna. V piatok vystúpi fenomenálny gitarista Andreas Varady, ktorý zaujal aj samotného Quincyho Jonesa, s ktorým na pódiu zahrajú aj bubeník Madeyo Jardim, gitarista Michael Acker a Danny Grissett na piano. V sobotu predstaví Sisa Feher svoj nový album Mammatus v šesťčlennej zostave so špičkovými hudobníkmi z československej scény. Svoj najnovší projekt Hydra uvedú aj Robert Pospiš, Martin Sillay, Miki Skuta a Miloš Valent.
Skvelý hudobný večer čaká na fanúšikov už deň pred festivalom – 6. novembra – bude v Bratislave koncertovať jedinečná britská organistka a skladateľka Anna Lapwood, ktorá búra stereotypy o klasickej hudbe a organe ako nástroji, zahrá najznámejšie filmové melódie. City Sounds Festival tak počas troch dní – 6., 7. a 8. novembra – ponúkne návštevníkom silnú hudobnú dávku tejto jesene.
Vstupenky sú už v predaji – City Sounds Festival https://www.ticketportal.sk/event/CITY-SOUNDS-FESTIVAL-2025?idpartner=1052 a Anna Lapwood https://www.ticketportal.sk/event/ANNA-LAPWOOD-Classics-From-The-Movies?idpartner=1052. Koncerty sú realizované z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostným menšín a podporou Nadácie Bratislava a SOZA.
