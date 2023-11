City Sound Festival už budúci týždeň, ponúka pestrý a kvalitný program

Hneď niekoľko hudobných lahôdok ponúka blížiaci sa City Sound Festival, ktorý bude už 24. a 25. novembra. Medzi najväčšie zahraničné lákadlá patrí určite geniálny klavirista Bill Laurance, americký The Baylor Project či slovenskí svetoví Janoska Ensemble. Organizátori pozvali aj slovenskú hudobnú špičku – klavírneho virtuóza Ondreja Krajňáka, duo, ktoré si získalo fanúšikov naprieč všetkými hudobnými žánrami – Lash & Grey, jeden z najlepších jazzových projektov minulého roka – 8-členný Altar Ensemble dvojice Nikitin & Šrámek či premiérový koncert novinky producentskej dvojice Robert Pospiš a Martin Sillay. City Sounds Festival, ktorý tento rok oslavuje 10 rokov koncertov, sa uskutoční od 24. do 25. novembra 2023 v priestoroch Slovenského rozhlasu v Bratislave, informácie o festivale a vstupenky sú na www.citysounds.sk

Už 10 rokov majú možnosť slovenskí fanúšikovia zažívať koncerty pod značkou City Sounds. Počas tohto obdobia organizátori priniesli na Slovensko koncerty ako Dianne Reeves, Candy Dulfer, Gregory Porter, Macy Gray, Kurt Elling, Marcus Miller, Cassandra Wilson, Branford Marsalis, Jane Birkin a mnohých ďalších. Posledný novembrový piatok a sobotu vyvrcholia tohtoročné oslavy dvojdňovým festivalom, ktorý poteší hudobných fajnšmekrov, ale aj fanúšikov hľadajúcich novú – kvalitnú hudbu.

Piatok (24. novembra) pod taktovkou Janoska Ensemble či nemeckej one woman šou

Headlinerom piatkového večera budú svetoznámi hudobní virtuózi Janoska Ensemble s programom 10 Year Anniversary feat. Luis Bonilla & Arpád Janoska. Ich hudba krásnou a výnimočnou kombináciou klasickej hudby, jazzu, latina aj popu a na pódiu predstavujú klasické diela v nových, doteraz nepočutých aranžmánoch so silným vplyvom súčasnej hudby. Všetci hudobníci tohto súboru majú kvalitné klasické hudobné vzdelanie, desaťročia hudobníckej práce a hrania, vďaka čomu ich vystúpenia spĺňajú najvyššiu úroveň technickej dokonalosti. Spolu s nimi na pódiu zahrá aj špeciálny hosť – americký trombonista kostarického pôvodu Luis Bonilla, ktorý je spoludržiteľom dvoch Grammy za roku 2008 – za najlepší latino-jazzový album a za najlepšie inštrumentálne jazzové vystúpenie. Ako špeciálny hosť na koncerte vystúpi aj najstarší brat, spevák Arpád Janoška.

Ondrej Krajňák je považovaný za jedného z najlepších klaviristov na slovenskej hudobnej scéne a patrí medzi najžiadanejších jazzových hudobníkov v Európe. Na festivale City Sounds vystúpi sólovo a predstaví svoj album Krížna cesta.

Minimalistická šou so špičkovým beatboxom, spevom a klavírom – takto sa dá stručne charakterizovať vystúpenie nemeckej hudobníčky Kid Be Kid, ktorá svojou hravosťou popiera žánrové hranice, jej soulový spev výborne dopĺňa jazzové piano a navrch toho všetkého rozpoznáte funkové groovy, R&B či hip hop. Za sebou ma koncerty na najprestížnejších európskych hudobných festivaloch a na Slovensku sa predstaví premiérovo.

Súčasťou večera budú aj koncerty mladých slovenských hudobníkov a projektov – Marek Szarvaš Projekt, Blanch a d# pipl araund. Marek Szarvaš, košický bubeník a skladateľ po rokoch účinkovania s množstvom slovenským interpretov založil vlastný projekt. Debutový album „…and the rest of the world“ z roku 2018 bol v ankete Esprit nominovaný na najlepší jazzový album. Druhá nahrávka „Light Outside“ vyšla minulý rok a hosťujú na nej maďarská jazzová princezná Veronika Harcsa a ukrajinská world music speváčka Susanna Jara. Blanch je projekt hudobníčky Biancy Mackovej, ktorým prezentuje svoje autorské skladby sama, komorne, len v sprievode akustickej gitary. Jej tvorba sa nesie v tónoch melancholického indie popu, folku a soulu. d# pipl araund (čítajte these people around) je 4-členná inštrumentálna kapela v zostave saxofón, gitara, basa a bicie, hrajúca živú elektroniku skombinovanú s jazzom a inými žánrami. Stoja za ňou kvalitní a všestranní hudobníci, ktorí rozhodne nie sú nováčikmi na scéne a skúsenosti z pódií majú z iných projektov ako napr. Headmovers, Gabo Jonáš Trio, Szidi Tobias či iných.

Sobota (25. novembra) s americkým a britským headlinerom a slovenskou jazzovou špičkou

The Baylor Project tvoria manželia, ktorí sa po úspešných sólových kariérach rozhodli spojiť sily a vytvorili jedinečný hudobný projekt, ktorý vás v jednom momente zdvihne zo stoličky a budete nadšene tlieskať do rytmu a v ďalších skladbách vás hudba ukolíše a dojme k slzám svojou atmosférou, úprimnosťou a zrelosťou. Vydali dva štúdiové albumy, s ktorými získali až 6 nominácií na Grammy. Jean kombinuje vo svojom speve svieži a tvorivý prístup k frázovaniu s dômyselnom improvizáciou, výsledkom je spev, ktorý objíma a pohladí dušu. Na pódiu a v nahrávacom štúdiu stála po boku hviezd ako Yellowjackets, Kenny Garrett, Marcus Miller a legendárneho basistu Buster Williamsa. Marcus má prirodzený cit a schopnosť kreatívne a inovatívne rozpovedať príbeh. Jeho hlavným nástrojom sú bicie, bol členom úspešného jazzového quartetu Yellowjackets. V doterajšej hudobnej kariére spolupracoval s hviezdami ako Cassandra Wilson, Kenny Garrett či John Scofield.

O sobotnom večeri sa dá povedať, že má dvoch headlinerom. Famózny jazzový pianista, producent a multiinštrumentalista Bill Laurance je totiž nie menšou hviezdou a svoju hudobnú genialitu dokázal v Bratislave pred pár rokmi počas vypredaného koncertu. Je štvrnásobným spoludržiteľom Grammy a zakladateľom a členom pevného jadra projektu Snarky Puppy.

Lash & Grey, Altar Ensemble DIRECTIONS CONNECTIONS či producentské duo Robert Pospiš & Martin Sillay dokážu, že slovenskí hudobníci patria medzi európsku koncertnú špičku. Robert Pospiš a Martin Sillay na City Sounds Festivale uvedú koncertnú premiéru svojho nového albumu Piesne na dobrú noc. Album, ktorý prináša skladby a umenie naprieč žánrami a počas festivalu ho aj tvorcovia spolu s fanúšikmi pokrstia, na pódiu zahrajú v 10-člennej muzikantskej zostave, určite tam nebudú chýbať Boris Lenko na akordeóne, violončelista Roman Harvan či harfistka Mária Kmeťková. Lash & Grey je projektom speváčky Kristíny Mihaľovej a hudobníka Jakuba Šedivého, ktorý si za pár rokov pôsobenia na slovenskej hudobnej scéne často vyslúžili ocenenia ako objav roka, kapela roka či album roka. Altar Ensemble je názov projektu a oceňovaného albumu Nikolaja Nikitina a Ľuboša Šrámeka. Na festivale odohrajú najmä aktuálny Directions and Connection, za ktorý získali na Radiohlavách ocenenie Najlepší jazzový album. Na City Sound odznie tento album v podaní popredných slovenských hudobníkov – huslistky Lucie Harvanovej, na marimbu bude hrať Kiril Stoyanov, Kornél Fekete-Kovács na trúbke a krídlovke, Juraj Griglák na basgitare, Sisa Michalidesová na flaute, Peter Preložník na klávesoch a elektronike a samozrejme autori projektu – Nikolaj Nikitin na saxofóne a basovom klarinete a Ľuboš Šrámek na klavíri. Baron Haze je nová česko-slovenská formácia, ktorú založila frontmanka kapely Simona Hulejová spolu s basgitaristom Marekom Pachom. Simona, rodáčka z Liptova, má za sebou silné folklórne korene, ktoré ju inšpirujú v tvorbe. Simona má za sebou veľmi bohatú spevácku minulosť aj súčasnosť, no projekt Baron Haze, ktorý je fúziou rôznych žánrov ako progressívny soul, neosoul a jazz, jej dáva slobodu v prejave a tam môže byť sama sebou.

City Sounds Festival 2023:

Piatok, 24. november 2023

Janoska Ensemble 10 Year Anniversary feat. Luis Bonilla & Arpád Janoska

Kid Be Kid

Ondrej Krajňák solo

Marek Szarvaš Projekt

Blanch

D# pipl araund

Sobota, 25. november 2023

The Baylor Project

Bill Laurance

Altar Ensemble DIRECTIONS & CONNECTIONS

Lash & Grey

Robert Pospiš/Martin Sillay a Hostia – Piesne na dobrú noc

Baron Haze

Festival City Sounds prináša slovenskému publiku už od roku 2013 koncerty najvyššej svetovej úrovne v oblasti jazzu a z neho vychádzajúcich hudobných žánrov ako soul, blues, funk, worldmusic, ale aj vystúpenia vážnej a súčasnej hudby, či vzájomnú fúziu týchto žánrov. Tohtoročný festival City Sounds sa koná pod záštitou Matúša Valla – primátora hlavného mesta Bratislavy. Festival z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Slovenský ochranný zväz autorský a fond Kultminor. City City Sound Festival sa koná v spolupráci s RTVS a Rádiom Devín, podporil Maďarský kultúrny inštitút v Bratislave.

Informačný servis