Čistá migrácia do Británie vlani klesla o polovicu

Čistá migrácia do Veľkej Británie vlani medziročne klesla o polovicu. Podľa údajov britského štatistického úradu sa v roku 2024 do krajiny prisťahovalo 431-tisíc ľudí, pričom v predchádzajúcom roku to bolo 860-tisíc ľudí.

Tento výrazný pokles je výsledkom sprísnenia podmienok na získanie pracovných a študentských víz, ktoré zaviedla predchádzajúca vláda konzervatívcov. Migrácia však v britskej politike zostáva horúcou témou a líder vládnej Labouristickej strany premiér Keir Starmer na začiatku tohto mesiaca predstavil nové prísne imigračné opatrenia a sľúbil, že Británia „konečne prevezme kontrolu“ nad svojimi hranicami.

Nové opatrenia zahŕňajú zníženie počtu zahraničných opatrovateľov, zdvojnásobenie času, po uplynutí ktorého môžu migranti získať trvalý pobyt, a nové právomoci na vyhostenie zahraničných zločincov.