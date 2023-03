Čínsky mierový plán sa musí začať stiahnutím ruských vojsk a obnovením suverenity, tvrdí Ukrajina

Zatiaľ čo čínsky prezident Si Ťin-pching dorazil na návštevu Moskvy, ukrajinskí predstavitelia zopakovali, že akýkoľvek budúci mierový plánu musí byť podmienený úplným stiahnutím ruských síl z územia Ukrajiny. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Politické riešenie ukrajinskej krízy

Čína minulý mesiac vyzvala obe strany, aby sa dohodli na zastavení nepriateľských akcií v 12-bodovom vyhlásení, ktoré vydala pri príležitosti prvého výročia začiatku plnohodnotnej ruskej vojny na Ukrajine, a kde podľa vlastného presvedčenia načrtla „politické riešenie ukrajinskej krízy“.

Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov v pondelok skonštatoval, že recept na úspešné zavedenie čínskeho „mierového plánu“ by si vyžadoval, aby Moskva obnovila „suverenitu, nezávislosť a územnú celistvosť“ Ukrajiny.

„Prvým a najdôležitejším bodom je kapitulácia alebo stiahnutie ruských okupačných síl z územia Ukrajiny v súlade s medzinárodným právom a Chartou OSN,“ uviedol Danilov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

Návšteva čínskeho prezidenta

Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleg Nikolenko pre CNN povedal, že „Ukrajina pozorne sleduje návštevu čínskeho prezidenta v Rusku. Očakávame, že Peking využije svoj vplyv na Moskvu, aby ju prinútil ukončiť agresívnu vojnu proti Ukrajine“.

„Ako minulý týždeň zdôraznil minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v telefonickom rozhovore so svojím čínskym kolegom, jadrom každého diplomatického úsilia by malo byť obnovenie územnej celistvosti Ukrajiny. Sme pripravení nadviazať užší dialóg s Čínou s cieľom obnoviť mier na Ukrajine v súlade so zásadami zakotvenými v Charte OSN a v najnovšej rezolúcii Valného zhromaždenia OSN o tejto otázke,“ dodal.

Obnovenie mierových rokovaní

Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom 12-bodovom dokumente vyzvalo na obnovenie mierových rokovaní a ukončenie jednostranných sankcií, a zdôraznilo svoj nesúhlas s použitím jadrových zbraní.

Plán predstavuje jednu z najnovších snáh Pekingu prezentovať sa ako neutrálny mierový sprostredkovateľ, zatiaľ čo sa pokúša udržať v rovnováhe svoj vzťah „bez obmedzení“ s Moskvou a roztrieštené väzby so Západom.

Tvrdenie Pekingu o jeho neutralite však výrazne podkopáva skutočnosť, že odmieta priznať povahu konfliktu, pričom ho dosiaľ neoznačil za inváziu, a tiež to, že naďalej pokračuje v diplomatickej a ekonomickej podpore Moskvy.