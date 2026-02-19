Čínski hackeri kradli citlivé údaje z talianskeho ministerstva vnútra. Poznajú mená policajtov aj disidentov

Talianska polícia v stredu oznámila, že zaznamenala kybernetické útoky na ministerstvo vnútra, ktorých cieľom bolo získať informácie o čínskych disidentoch a o policajných dôstojníkoch vyšetrujúcich čínske kriminálne skupiny v Taliansku.
Citlivé údaje
„Nezdá sa, že by boli odcudzené citlivé údaje súvisiace s operatívnou činnosťou,“ uviedla polícia vo vyhlásení s tým, že zistenia postúpila justičným orgánom.
Polícia nešpecifikovala, kedy k incidentu došlo, alebo podľa denníka La Repubblica ministerstvo vnútra čelilo kybernetickému útoku v rokoch 2024 až 2025. Čínski hackeri údajne získali zoznam približne 5 000 policajtov, z ktorých mnohí pôsobia v citlivých oblastiach, ako je boj proti terorizmu či sledovanie čínskych disidentov v Taliansku.
Poškodenie rozvíjajúcej sa spolupráce
„Škodlivé aktivity promptne odhalila poštová polícia v rámci rutinného monitorovania bezpečnosti IT systémov ministerstva vnútra,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Taliansky denník dodal, že odhalenie útoku poškodilo rozvíjajúcu sa spoluprácu medzi Talianskom a Čínou v oblastiach boja proti drogám, kyberkriminalite, obchodovaniu s ľuďmi a organizovanému zločinu. Súčasťou tejto spolupráce bolo aj spoločné vyšetrovanie aktivít súperiacich čínskych mafiánskych skupín v textilnom centre Prato pri Florencii.