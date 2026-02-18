Mladý Španiel hackol rezervačný systém, v luxusných hoteloch býval takmer zadarmo

Španielska polícia v stredu oznámila, že zatkla 20-ročného muža, ktorý údajne hackol hotelový rezervačný systém a rezervoval si luxusné izby za jediný cent. Podľa vyšetrovateľov ide o prvý zaznamenaný kybernetický zločin tohto druhu v krajine.
Podozrivý mal manipulovať systém overovania platieb tak, aby rezervácie pôsobili ako plne uhradené. V skutočnosti však za izby, ktoré stáli až tisíc eur za noc, zaplatil len symbolickú sumu.
Účinná metóda
„Tento kybernetický útok bol špecificky navrhnutý na manipuláciu systému validácie platieb a je to prvýkrát, čo sme zaznamenali trestný čin spáchaný s použitím tejto metódy,“ uviedla španielska polícia.
Muž počas pobytov využíval aj minibar a niektoré účty nechal nezaplatené. V čase zatknutia býval v luxusnom hoteli v Madride, kde mal rezerváciu na štyri noci v hodnote 4 000 eur. Podľa úradov spôsobil hotelu škodu presahujúcu 20-tisíc eur.
Kybernetický podvod
Vyšetrovanie sa začalo začiatkom mesiaca po tom, čo rezervačný portál upozornil na podozrivé transakcie.
Tie sa spočiatku javili ako riadne zaplatené, no nezrovnalosti vyšli najavo až neskôr, keď platobná platforma previedla skutočne zaplatené sumy, ktoré boli výrazne nižšie. Polícia prípad vyšetruje ako kybernetický podvod.