Cinematik premietne v slovenských premiérach víťazné filmy z festivalov v Cannes aj Karlových Varoch

Medzinárodný filmový festival Cinematik už 12. septembra v Piešťanoch slávnostne otvorí svoj 18. ročník. Pre milovníkov kvalitnej kinematografie to bude jedinečná príležitosť vychutnať si na veľkom plátne skoro stovku výnimočných filmov – napríklad aj v sekciách Cesty slávy a Výber umeleckého riaditeľa, ktoré sú už tradične nabité oceňovanými a originálnymi titulmi z celého sveta. Tento rok medzi nimi budú napríklad aj víťazné filmy z posledných ročníkov prestížnych festivalov v Cannes a Karlových Varoch.

Sekcia Výber umeleckého riaditeľa ponúka návštevníkom Cinematiku dômyselne zostavenú kolekciu nových zahraničných filmov, na ktoré slovenskí diváci len tak v klasickej kino distribúcii nenarazia. Niekedy sú nevšedné témou, inokedy spracovaním. Spravidla však ide o výnimočné zážitky, ktoré si netreba nechať ujsť.

Platí to aj pre novinku legendárneho režiséra Wima Wendersa Perfect Days (2023). V máji sa v svetovej premiére blysla v hlavnej súťaži festivalu v Cannes, odkiaľ si tiež odniesol hereckú cenu jej hlavný predstaviteľ Kódži Jakušo. V poetickej a zároveň úsmevnej dráme si zahral upratovača tokijských verejných záchodov, ktorý po sérii nečakaných stretnutí odhaľuje čriepky zo svojej minulosti.

Film Rapito (2023) zase prináša skutočný príbeh talianskeho židovského chlapca, ktorý bol v polovici 19. storočia tajne pokrstený bez súhlasu jeho rodičov a následne odobraný rodičom do prostredia prísnej katolíckej výchovy. Kauza mala politickú aj právnu dohru a svojho času o jej sfilmovaní údajne uvažoval aj Steven Spielberg. Nakoniec sa to však podarilo Talianovi Marcovi Belocchiovi, ktorý film taktiež prvýkrát predstavil práve v Cannes.

Na rovnakom festivale mal svetovú premiéru aj turecký film Burning Days (2022) – objavil sa v sekcii Un certain Regard. Režisér Emin Alper v ňom mladého prokurátora, zvyknutého na život v meste, posiela do skľučujúceho vidieckeho prostredia plného korupcie a manipulácie. Sugestívny triler získal a Európskych filmových cenách ocenenie pre najlepší strih a zároveň nomináciu na Lux Audience Award.

O Queer Palmu sa v Cannes zase uchádzal film Fogo-Fátuo / Will-o‘-the-Wisp (2022). Romantická sci-fi komédia s prvkami muzikálu sa odohráva v Portugalsku v roku 2069. Okrem ľúbostného vzťahu medzi princom a hasičom hovorí napríklad aj o klimatickej kríze. Snímka bola nominovaná na Lux Audience Award.

Ďalším nevšedným zážitkom zo sekcie Výber umeleckého riaditeľa je (nie len) vizuálne silná dráma Shttl (2023) režiséra Adyho Waltera, odohrávajúca sa v čase nacistickej invázie do Sovietského zväzu v pohraničnej židovskej obci. Dráma získala ocenenie poroty na Berlin Jewish Film Festival.

Belgicko-francúzska komédia Le syndrome des amours passées / (Ex)perience of Love (2023) režisérskej dvojky Ann Sirot a Raphaël Balboni zase prináša odľahčenie v podobe vzťahovej terapie prostredníctvom sexu s bývalými partnermi. Netradičný titul maj svoju premiéru na festivale v Cannes.

Úlovkom v programe festivalu je aj najnovší krátkometrážny film oceňovaného španielskeho tvorcu Pedra Almodóvara. Westernový príbeh Extraña forma de vida (2023) o dvoch starých priateľoch, ktorí sa stretávajú po dvadsiatich-piatich rokoch, bol nominovaný na Queer Palmu na tohtoročnom festivale v Cannes.

Na tohtoročnom americkom festivale Tribeca mal svetovú premiéru komediálny írsko-britský titul The Miracle Club (2023) skúseného režiséra Thaddeusa O’Sullivana. Príbeh nás zoberie do roku 1967, kedy v malej írskej dedinke Ballygar snívajú miestne ženy o úniku z tradičného domáceho nudného života. Majú však možnosť vyhrať lístky na púť do posvätného francúzskeho mesta Lourdes a zažiť tak najlepší útek svojich životov. V jednej z hlavných úloh tejto inteligentnej komédie exceluje výnimočná Kathy Bates.

Spoľahlivým zdrojom silných filmových zážitkov je na Cinematiku každoročne aj sekcia Cesty slávy. Ako jej názov napovedá, uvádzané tituly už za sebou spravidla majú púť zahraničnými filmovými festivalmi a neraz aj niekoľko prestížnych cien.

Skvelým príkladom bude tohtoročné uvedenie aktuálneho víťaza Zlatej palmy z Cannes, filmu Anatómia pádu / Anatomie d’une Chute (2023). V krimi dráme nemeckej režisérky Justine Triet si Sandra Hüller zahrala ženu obvinenú z manželovej vraždy. Jediným svedkom je ich spoločný syn, ktorý čelí neľahkej dileme. Návštevníci Cinematiku film uvidia v exkluzívnej slovenskej premiére.

Aj dobrodružný film Chiméra / La Chimere (2023) talianskej filmárky Alice Rohrwacher, ktorý diváka pozýva do prostredia čierneho trhu s archeologickými artefaktmi, mal svetovú premiéru v hlavnej súťaži v Cannes. Hlavné úlohy stvárnili Josh O’Connor, Alba Rohrwacher, ale aj Isabella Rossellini.

Film jordánskeho režiséra Amjada Al Rasheeda Inshallah a Boy (2023) zase v Cannes bodoval v rámci Týždňa kritikov. Príbeh vdovy v krajine, kde dedičné právo prislúcha len ženám s mužským potomstvom, je plný emócií aj nečakaných zvratov. Jediný a uhrančivý divácky zážitok patrí k vrcholom svetovej filmovej sezóny.

Romantická dráma juhokórejsko-kanadskej filmárky Celine Song Minulé životy / Past Lives (2023) svoju cestu slávy započala na festivale Sundance a zároveň aj v hlavnej súťaži tohtoročného MFF Berlinale. Osud v nej po rokoch opäť spojí priateľov z detstva, aby mohli nadviazať na to, čo bolo – alebo aspoň premýšľať o tom, čo mohlo byť. Podľa svetových kritikov a kritičiek ide o jeden z najlepších filmov tohto roka.

Kanadsko-francúzsky film Temporaries / Richelieu (r. Pier-Philippe Chevigny, 2023) nás zase zavedie medzi vykorisťovaných sezónnych pracovníkov a ich prekladateľku. Dráma o ľudských právach, zneužívaní a nesmierneho tlaku veľkých spoločností na svojich zamestnancov. Naliehavý a aktuálny film uviedli festivaly Tribeca aj MFF Karlove Vary.

Strhujúca bulharsko-nemecká sociálna dráma Urotcite na Blaga (2023) sa zamerala na zraniteľných a často prehliadaných seniorov. Jeho hlavná hrdinka sa stane, ako mnohí ďalší dôchodcovia, obeťou podvodníkov. Tento príbeh však má pre diváka pripravených mnoho zvratov a celkom nečakané finále. Film sa môže popýšiť Veľkou cenou – Krištáľovým glóbusom, Cenou za ženský herecký výkon pre Eli Skorchevu v hlavnej úlohe aj Cenou ekumenickej poroty z Karlových Varov. Aj tento titul Cinematik uvedie v slovenskej premiére.

Sekciu Cesty slávy uzatvorí precízna španielsko-francúzska dráma As Bestas (2022) ktorá získala deväť cien Goya. Režisér a scenárista Rodrigo Sorogoyen vyrozprával príbeh s bohatou škálou emócii o manželskom páre, ktorí opustili svoj pohodlný život vo Francúzsku, aby našli nový začiatok v odľahlej vidieckej časti Galície. Od miestnych obyvateľov ich však čaká xenofóbia a skrytý prúd neutíchajúcej nevraživosti. Jemne rozbiehajúci sa žánrový mix drámy a premysleného trileru patrí medzi vrcholy tohtoročného programu festivalu.

